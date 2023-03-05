Когда сеять базилик на рассаду и как правильно это сделать.

Ароматный базилик не просто хорошо пахнет - он придает блюдам изысканный и интересный вкус, а еще отпугивает вредителей. Вырастить базилик дома несложно, но так как он теплолюбив, лучше его садить через рассаду. Как посеять базилик, а затем перенести его в открытый грунт - читайте в материале.

Ранее мы рассказывали, как вырастить клубнику из семян и когда ее нужно сажать.

Когда сеять базилик на рассаду

Для начала разберемся, когда сеять базилик. Оптимальное время - это март и апрель. Высаживать сеянцы в открытый грунт можно будет через 35-50 дней после появления всходов.

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Как посадить базилик на рассаду

Чтобы вырастить базилик из семян, нужно взять подходящий грунт и емкость и создать для сеянцев правильные условия:

Грунт для базилика

Должен быть рыхлым и питательным. Его можно приготовить самому: взять перегной или компост, торф и песок в пропорции 2:4:1, или землю с огорода, торф и перегной в равных пропорциях. Можно также посадить семена в готовую смесь из магазина.

Емкость для посева

Подойдет деревянный или пластиковый ящик глубиной 5-7 см. Если не хотите пикировать (пересаживать) рассаду, можно посадить семена базилика в торфяные таблетки, горшочки или пластиковые стаканчики объемом 0,5 л. На дно емкости можно положить слой дренажа толщиной 1-1,5 см - например, перлит, битый кирпич, керамзит - они уберегут от застоя влаги.

Непосредственная посадка базилика

Перед посевом грунт нужно слегка уплотнить и увлажнить из пульверизатора. Затем сделать канавки глубиной 5-10 мм и посадить семена на расстоянии 3-5 см.

Если вы используете индивидуальные емкости, то садить базилик нужно по два семени в одну лунку.

Засыпьте семена грунтом на 5 мм сверху, снова увлажните грунт из пульверизатора и накройте контейнер стеклом или пленкой. Поставьте в светлое тёплое место - 23-24°С, поливайте теплой водой. Всходы базилика появляются через 10-12 дней - тогда укрытие нужно снять. Как только у саженцев появятся первые два настоящих листочка, его можно пикировать (пересадить).

Высадка рассады базилика в грунт

За 2 недели до высадки рассаду базилика нужно начинать закалять: выносите ее периодически на свежий воздух, сначала на несколько минут, а затем увеличивайте время.

Высаживать базилик в грунт можно, когда почва прогреется до +15°С. Садить рассаду нужно на расстоянии 25 см, после высадки полейте растения. Помните, что базилик любит защищённое от ветров и освещённое солнцем место и не любит тяжёлой почвы.

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