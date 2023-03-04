Клубнику принято считать капризной ягодой, и поэтому многие не решаются выращивать ее из семян самостоятельно - куда проще купить готовую рассаду или же рассадить кустики, которые уже есть. Но если разобраться, то вырастить рассаду этой ягоды не так уж и сложно. Мы расскажем, когда и как вырастить клубнику из семян в домашних условиях на рассаду.
- Когда нужно сажать клубнику на рассаду
- Как сажать рассаду клубники из семян
- Сколько по времени прорастают семена клубники
- Когда плодоносит клубника из семян
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Когда нужно сажать клубнику на рассаду
Клубнику, а также землянику, высевают на рассаду в конце февраля - начале марта. Здесь важно сделать это вовремя - если посеять позже, то возможно, что плодоносить клубника будет только в следующем году. Семена можно купить в любом специализированном магазине, этот вариант прекрасен еще тем, что вы сможете выбрать сорта, которые вам больше нравятся.
Как сажать рассаду клубники из семян
Есть несколько условий для правильного посева клубники:
- Грунт для клубники должен состоять из смеси дерновой земли, песка и торфа в пропорции 2:1:1. Также можно взять и покупной универсальный грунт из магазина и даже субстрат для фиалок или бегоний.
Важно: в землю с огорода сеять семена не стоит.
- Емкости для выращивания рассады клубники лучше взять прозрачные - так вы сможете контролировать влажность почвы. Перед посадкой контейнер нужно обеззаразить: обработать раствором марганцовки.
Как вырастить рассаду клубники в стаканчиках? Это еще более просто: возьмите для посадки сенцев обычные пластиковые стаканчики. Так вы при пикировке (пересадке) растения точно его не повредите.
- При посадке разложите семечки по поверхности увлажненного грунта на расстоянии 2 см и опрыскайте их из пульверизатора. Сверху семечки грунтом можно не присыпать.
- Накройте контейнер или стаканчики пленкой и поставьте в теплое (около 20°С) и хорошо освещенное место. Иногда открывайте пленку, чтобы аккуратно полить рассаду. Полностью пленку можно будет убрать только тогда, когда у растений появятся первые настоящие листочки. Но сеянцы все-таки нужно будет приучать к комнатным условиям: каждый раз увеличивайте время проветривания - так вы их закалите.
Настоящие листочки - это листочки, которые появляются после первых, семядольных, и уже похожи на листья клубники или другой культуры.
Следует помнить, что молодые всходы клубники не любят много влаги и тут важно не переборщить, чтобы не погубить растения. Поливать хорошо клубнику можно после появления первых настоящих листочков. Также клубника любит много света - ей нужно не менее 10 часов в сутки. Поэтому ставьте рассаду на подоконник, а если нужно, то досвечивайте сеянцы специальными лампами.
Сколько по времени прорастают семена клубники
Первые всходы семян будут уже на 15-20-й день после посева. Но пикировать их можно только тогда, когда появится 2-4 настоящих листочка.
Пересаживать растения нужно методом перевалки - то есть, сеянцы достают вместе с небольшим комом земли из увлажненного грунта и переносят в отдельные емкости.
Когда плодоносит клубника из семян
Не торопитесь сразу высаживать рассаду клубники в открытый грунт. Для начала саженцы нужно приучить к свежему воздуху: периодически выставляйте их на балкон или террасу - сначала на несколько минут, а после увеличивайте время.
Высаживать в открытый грунт рассаду можно в середине мая - начале июня, ориентируйтесь по погоде, почва должна прогреться до 15°С. Расстояние между саженцами на грядке должно быть 30 см. Помните, что очень важно выбрать правильное место - сладость и размер ягод зависят от количества солнца. Если вы все сделали правильно, то сможете собрать урожай уже в этом году.