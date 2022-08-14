Как помыть зеркало без разводов и без дорогостоящих химических средств - читайте на УНИАН.

Разводы на зеркалах часто остаются даже у людей, которые пользуются специальными салфетками и средствами для мытья стекол. УНИАН назвал самые популярные народные хитрости для идеальной чистоты зеркал.

Как помыть зеркало без разводов бумагой

Наши бабушки для мытья стекол использовали газеты, но сейчас это не лучший способ. Современные газеты могут повредить стекло. Для удаления разводов после мытья рекомендуется использовать могут бумажные полотенца.

На зеркало нанесите немного воды или средства для мытья окон. Вытрите зеркало бумагой, чтобы она промокла. Затем возьмите сухие салфетки, скомкайте и протрите зеркала насухо. Бумага полирует зеркало без разводов, но нужно приложить физическое усилие.

Как помыть зеркало без разводов с помощью уксуса

В пустую емкость с разбрызгивателем налейте воду и уксус в пропорции 1:1. Нанесите раствор на зеркало и протрите бумагой или салфеткой из микрофибры. Такая смесь оставляет меньше разводов, чем средство для чистки стекол.

Как помыть зеркало без разводов нашатырным спиртом

На 1 л воды добавьте 1 мл нашатырного спирта. Обработайте зеркало этим раствором и протрите насухо хлопчатобумажной тканью или салфеткой.

Ещё одно средство из нашатыря против сильных загрязнений можно приготовить, если у вас есть зубной порошок. Смешайте нашатырный спирт и зубной порошок в соотношении 1:1. Нанесите на зеркало, затем смойте и протрите мягкой салфеткой.

Как помыть зеркало без разводов чайной заваркой и колготками

Заварите крепкий зеленый чай и отберите заварку. Всыпьте в неё чайную ложку соли и стакан теплой воды. В этой смеси вымочите ненужные капроновые колготки. Протрите зеркало до блеска. Затем оставьте высыхать, и если разводы остались, то протрите ещё раз сухими бумажными полотенцами.

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