Рассказываем, как легко и быстро почистить чеснок, даже если его много.

Любите чеснок, а вот чистить его - не очень? Оно и понятно: пока избавишься от чесночной шелухи, то никакого чеснока и никакой готовки уже не хочется. Но есть 5 простых способов, как легко почистить чеснок - читайте о них в материале УНИАН.

Ранее мы рассказывали, в чем польза чеснока и как его правильно есть.

Как быстро почистить чеснок ножом - способ 1

Повара чистят чеснок ножом, но немного не так, как это делаем мы. Зубчик чеснока нужно положить на разделочную доску и придавить его плоской стороной ножа, прижав ладонью сверху. После легкого треска шелуха с чеснока легко снимется.

Видео дня

Кстати, давленный таким образом чеснок лучше всего использовать, чтобы ароматизировать масло на сковороде.

Как почистить чеснок в воде - способ 2

Залейте зубчики чеснока холодной водой и оставьте на 30 минут. Чесночная шелуха впитает воду и ее можно будет легко снять.

Если времени нет, то чеснок также можно залить горячей водой, оставить на минуту - шелуха легко отойдет.

Как почистить много чеснока с помощью кастрюли - способ 3

Шефы настаивают на том, что так можно быстро почистить много чеснока. Будем честными: мы проверили - этот способ не всегда работает на все сто (но это, скорее, зависит от чеснока) и не работает с молодым чесноком (он не сухой).

Возьмите кастрюлю с крышкой и положите в нее неочищенные зубчики чеснока. Накройте крышкой и сильно потрясите - шелуха должна отойти от чеснока, а вам останется только выбрать очищенные зубчики.

Как почистить чеснок в банке - способ 4

Таким же образом можно почистить чеснок в банке. Для этого зубчики чеснока складывают банку и трясут ее - в результате такой "встряски" шелуха отходит.

Как почистить чеснок в микроволновке - способ 5

Еще один способ легко почистить чеснок. Положите зубчики чеснока в миску и отправьте ее в микроволновку на 15-20 секунд. Мощность нужно выбрать максимальную. После достаньте миску с чесноком, и легко снимите с него шелуху.

Вас также могут заинтересовать новости: