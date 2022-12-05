Любите чеснок, а вот чистить его - не очень? Оно и понятно: пока избавишься от чесночной шелухи, то никакого чеснока и никакой готовки уже не хочется. Но есть 5 простых способов, как легко почистить чеснок - читайте о них в материале УНИАН.
- Как быстро почистить чеснок ножом - способ 1
- Как почистить чеснок в воде - способ 2
- Как почистить много чеснока с помощью кастрюли - способ 3
- Как почистить чеснок в банке - способ 4
- Как почистить чеснок в микроволновке - способ 5
Ранее мы рассказывали, в чем польза чеснока и как его правильно есть.
Как быстро почистить чеснок ножом - способ 1
Повара чистят чеснок ножом, но немного не так, как это делаем мы. Зубчик чеснока нужно положить на разделочную доску и придавить его плоской стороной ножа, прижав ладонью сверху. После легкого треска шелуха с чеснока легко снимется.
Кстати, давленный таким образом чеснок лучше всего использовать, чтобы ароматизировать масло на сковороде.
Как почистить чеснок в воде - способ 2
Залейте зубчики чеснока холодной водой и оставьте на 30 минут. Чесночная шелуха впитает воду и ее можно будет легко снять.
Если времени нет, то чеснок также можно залить горячей водой, оставить на минуту - шелуха легко отойдет.
Как почистить много чеснока с помощью кастрюли - способ 3
Шефы настаивают на том, что так можно быстро почистить много чеснока. Будем честными: мы проверили - этот способ не всегда работает на все сто (но это, скорее, зависит от чеснока) и не работает с молодым чесноком (он не сухой).
Возьмите кастрюлю с крышкой и положите в нее неочищенные зубчики чеснока. Накройте крышкой и сильно потрясите - шелуха должна отойти от чеснока, а вам останется только выбрать очищенные зубчики.
Как почистить чеснок в банке - способ 4
Таким же образом можно почистить чеснок в банке. Для этого зубчики чеснока складывают банку и трясут ее - в результате такой "встряски" шелуха отходит.
Как почистить чеснок в микроволновке - способ 5
Еще один способ легко почистить чеснок. Положите зубчики чеснока в миску и отправьте ее в микроволновку на 15-20 секунд. Мощность нужно выбрать максимальную. После достаньте миску с чесноком, и легко снимите с него шелуху.