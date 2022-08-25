Чтобы противень не покрывался нагаром, с ним нужно бережно обращаться - застилать пергаментом перед выпеканием и мыть сразу после использования. Но если вы уже допустили появление загрязнения на противне, то его можно удалить с помощью народных средств.
- Как отмыть противень лимонной кислотой
- Как отмыть противень от жира горчичным порошком
- Как очистить эмалированный противень от нагара разрыхлителем для теста
- Как очистить противень от нагара солью
- Чем отмыть противень с антипригарным покрытием
Как отмыть противень лимонной кислотой
Смешайте 5 ложек соды и 5 ложек лимонной кислоты. Влейте 50 мл воды и приготовьте густую пасту. Нанесите пасту на самые загрязненные места противня и оставьте на 4 часа. Затем смойте остатки смеси и протрите противень жесткой губкой.
Как отмыть противень от жира горчичным порошком
Горчичный порошок не только удаляет загрязнения, но и впитывает жир. Посыпьте горчичным порошком дно противня и залейте кипятком. Оставьте на ночь. Утром промойте противень под проточной водой и обработайте губкой со средством для мытья посуды.
Как очистить эмалированный противень от нагара разрыхлителем для теста
Промойте противень горячей водой и вытрите насухо. Посыпьте дно разрыхлителем для теста и слегка сбрызните водой. Оставьте утварь на 1 час - за это время разрыхлитель вступит в реакцию с нагаром. После этого протрите посуду мягкой губкой.
Как очистить противень от нагара солью
Дно противня засыпьте солью слоем в 1 см и распределите. Нагрейте духовку до 100° и поставьте противень. Закройте дверцу духовки и оставьте противень прогреваться на 40 минут. За это время соль должна окраситься в коричневый цвет. Выключите духовку и откройте дверцу. Подождите, пока противень полностью остынет, и промойте его теплой водой.
Чем отмыть противень с антипригарным покрытием
Противень с антипригарным покрытием нужно очищать нужно осторожно и бережно. Засыпьте такой противень солью и оставьте его на 30 минут. Затем аккуратно стряхните соль и промойте противень с моющим средством. Также антипригарный противень можно на час замочить в воде с моющим средством.