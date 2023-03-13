Иногда бережного отношения к вещам недостаточно, чтобы сохранить их привлекательность. В материале вы узнаете, какими средствами можно "реанимировать" любимую одежду.

Вспомните, сколько раз вам приходилось прятать глубоко в шкаф (или вовсе выбрасывать), казалось бы, внезапно посеревшую любимую вещь? Нередко жертвами времени и активной эксплуатации становятся дорогие ткани, не терпящие любых "экспериментов" с температурой, отжимом или моющими средствами. УНИАН собрал простые советы, как отбелить вещи.

Ранее УНИАН писал, как сохранить цвет ткани при стирке.

Самой распространенной ошибкой является, пожалуй, интенсивная стирка белых вещей. И это понятно - белые вещи быстрее пачкаются. Только вот регулярная стирка (да еще и на максимальных показателях машинки) "истощает" волокна. Избежать этого можно, прочитав инструкцию бирки. К тому же, такие вещи лучше всего замачивать и вообще не помещать в стиралку.

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Чем отбелить вещи, чтобы их не угробить

А вот чем отбелить белые вещи - вопрос потруднее. Иногда на одежде бирка отсутствует и приходится "в ручном режиме" исследовать материал ткани.

Пять проверенных средств, как отбелить белые вещи:

Борная кислота . Подойдет для хлопчатобумажных тканей и синтетики (при условии, что вы не станете эту ткань кипятить). Высыпьте несколько ложек кислоты в два литра едва теплой воды. Оставьте вещи в растворе на два часа. Это отличный способ, как отбелить посеревшие вещи.

. Подойдет для хлопчатобумажных тканей и синтетики (при условии, что вы не станете эту ткань кипятить). Высыпьте несколько ложек кислоты в два литра едва теплой воды. Оставьте вещи в растворе на два часа. Это отличный способ, как отбелить посеревшие вещи. Хозяйственное мыло с содой . Замочите вещи в теплой воде, предварительно натерев каждую мылом. Затем добавьте две ложки соды и оставьте на два часа, все перемешав. Мыло и сода фактически выедают желтизну. Не бойтесь, этот бабушкин метод, как отбелить пожелтевшие вещи, безопасен для одежды.

. Замочите вещи в теплой воде, предварительно натерев каждую мылом. Затем добавьте две ложки соды и оставьте на два часа, все перемешав. Мыло и сода фактически выедают желтизну. Не бойтесь, этот бабушкин метод, как отбелить пожелтевшие вещи, безопасен для одежды. Горчица . К этому способу лучше всего прибегнуть, если другие варианты не помогли, особенно, если "воюете" со старыми пятнами, которые обычными моющими средствами не выведешь. Растворите две ложки горчицы в двух литрах горячей воды, замочите в ней вещи на ночь. После сполосните одежду и отправьте в стирку. Горчица поможет отбелить вещи в домашних условиях - для этого просто добавьте ее к порошку, чтобы усилить эффект.

. К этому способу лучше всего прибегнуть, если другие варианты не помогли, особенно, если "воюете" со старыми пятнами, которые обычными моющими средствами не выведешь. Растворите две ложки горчицы в двух литрах горячей воды, замочите в ней вещи на ночь. После сполосните одежду и отправьте в стирку. Горчица поможет отбелить вещи в домашних условиях - для этого просто добавьте ее к порошку, чтобы усилить эффект. Перекись с нашатырным спиртом и содой . Раствор поможет, если вы ищете простой способ, как отбелить полинявшие вещи. А вот глубокие старые пятна это подручное средство вам вряд ли устранит. В теплой воде растворите по две ложки перекиси, нашатырного спирта и соды. Затем замочите в нем белье и оставьте на 3 часа. Отправьте в стирку.

. Раствор поможет, если вы ищете простой способ, как отбелить полинявшие вещи. А вот глубокие старые пятна это подручное средство вам вряд ли устранит. В теплой воде растворите по две ложки перекиси, нашатырного спирта и соды. Затем замочите в нем белье и оставьте на 3 часа. Отправьте в стирку. Порошок с подсолнечным маслом, содой и отбеливателем. Пожалуй, самый проверенный метод осветления вещей. Смесь всевозможных моющих средств очень агрессивна по отношению к тканям (потому для деликатных материалов это не совсем удобный вариант), но зато быстро удаляет любые пятна, даже желтизну. Возьмите кастрюлю, всыпьте туда 250 мл порошка, 4 ст. ложки отбеливателя и ложку соды, добавьте к ним несколько ложек масла, залейте кипятком и окуните в раствор сухие вещи. Варите на медленном огне 20 минут и оставьте "отдыхать" на 7 часов.

Впрочем, вариантов того, как отбелить белые вещи, намного больше. Но всегда надо учитывать особенности тканей - иногда один и тот же ингредиент в растворе может как освежить ваши посеревшие или пожелтевшие вещи, так и "убить" их.

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