Рассказываем, сколько хранится открытый майонез в холодильнике и без него.

Майонез - исконно французский соус, который прижился и в украинской кухне. Его можно легко купить в магазине, подобрав нужный процент жирности, или сделать своими руками. УНИАН расскажет, сколько хранится майонез в ведре при минусовой или плюсовой температуре.

Сколько хранится закрытый майонез в холодильнике и без него

Согласно ГОСТу, храниться такой соус в закрытом виде может только при температуре от 0 до 18 градусов. Для этого подходят охлажденные камеры (холодильник, например) или помещения (кладовка), где обеспечена хорошая вентиляция, отсутствует сырость и влага, а также солнечные лучи. Так что, хранение майонеза без холодильника допустимо, если вы соблюдаете условия, описанные производителем.

Понять, сколько можно хранить майонез без холодильника, несложно - достаточно прочитать информацию на упаковке. Срок хранения зависит от состава, количества пищевых добавок и консервантов, если таковые имеются.

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Учитывайте, что наиболее адекватная продолжительность "жизни" закрытого майонеза - 20-30 суток. Если вы видите, что производитель разрешает хранить соус три месяца и дольше, значит, он добавил в майонез огромное количество "Е-шек", а такой товар можно назвать, скорее, химическим реагентом, чем съедобным продуктом.

Сколько хранится майонез после вскрытия - запомните это

Важно понимать, что после нарушения целостности упаковки сроки хранения соуса сокращаются в несколько раз. Хранение майонеза без холодильника в таком случае категорически запрещено - начнут образовываться болезнетворные бактерии, а соус превратится в яд. Именно поэтому держать открытую упаковку нужно только в холодильной камере при температуре максимум 7 градусов и не дольше 14 дней.

Врачи рекомендуют переложить майонез из открытой полиэтиленовой упаковки в чистую стеклянную банку с плотно завинчивающейся крышкой. Такая хитрость нужна, чтобы перекрыть кислород и продлить срок хранения продукта.

ВАЖНО: при открытии майонезной пачки ни в коем случае нельзя облизывать надрезанный край, иначе внутри упаковки, прямо на майонезе появятся миллионы вредоносных микроорганизмов.

Сколько хранится домашний майонез без яиц и с ними

Логично, что если в составе продукта, который вы сделали сами, присутствуют желтки - он испортится быстрее. Хранить майонез с яйцами можно до четырех дней, но лучше употребить сразу. Идеальное место - холодильник, в котором температура колеблется в диапазоне 4-7 градусов.

Майонез без яиц хранится дольше - 5-6 дней, но при тех же условиях, что и продукт с желтками в составе. Если вы хотите продлить срок еще на пару дней, добавьте в соус 1-2 чайных ложки горчицы.

Некоторые хозяйки думают, что экстремально низкие температуры подарят майонезу, как и любому другому продукту, вечную жизнь, поэтому активно советуются с подругами, можно ли хранить майонез в морозильной камере. Врачи и производители соуса дают отрицательный ответ - при таком сильном "минусе" и магазинный, и домашний продукт расслоится и станет непригодным для употребления.

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