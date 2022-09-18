Как вернуть плитке в ванной былую чистоту и чем отмыть кафель от белого налета - узнайте в материале УНИАН.

Из-за нерегулярной уборки, плохой воды или высокой влажности плитка в ванной комнате покрывается некрасивым налетом, а то и вовсе желтеет. Такие загрязнения не радуют глаз эстетически и являются благоприятной средой для размножения бактерий. УНИАН расскажет, как отмыть кафель в ванной от налета и очистить плитку.

Ранее мы говорили о том, как отмыть душевую кабину от налета, грибка и плесени, а также чем отмыть ванну от въевшейся грязи.

Чем отмыть кафель в ванной - народные средства и советы

Существуют несколько "бабушкиных" методов, которые помогают, если вам интересно, чем отмыть плитку в ванной до блеска. УНИАН собрал наиболее эффективные из них:

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хозяйственное мыло - натереть губку, намылить плитку, оставить на полчаса, затем смыть водой и вытереть сухой тряпкой;

- натереть губку, намылить плитку, оставить на полчаса, затем смыть водой и вытереть сухой тряпкой; сода - насыпать соду на мокрую губку, тщательно потереть грязное место и оставить на полчаса, затем тщательно потереть и смыть водой;

- насыпать соду на мокрую губку, тщательно потереть грязное место и оставить на полчаса, затем тщательно потереть и смыть водой; уксус - перелить в пульверизатор, распылить на плитке, оставить на 20-30 минут, затем потереть губкой и смыть водой;

- перелить в пульверизатор, распылить на плитке, оставить на 20-30 минут, затем потереть губкой и смыть водой; нашатырь - развести в 1 л воды 30 мл нашатыря, распылить через пульверизатор, оставить на 5 минут, затем смыть водой;

- развести в 1 л воды 30 мл нашатыря, распылить через пульверизатор, оставить на 5 минут, затем смыть водой; лимонная кислота - растворить в воде в пропорции 1:2, оставить до появления белых разводов, смыть теплой водой с помощью губки.

Благодаря нашим советам вы знаете, как очистить плитку в ванной от желтизны с помощью разных народных средств. Для тех, кто специально искал информацию о том, как отмыть кафель в ванной лимонной кислотой, есть полезный лайфхак - не использовать кислоту в чистом виде, иначе она поцарапает плитку, а также избегать ее попадания на швы - они от этого разрушаются.

В качестве альтернативы можно использовать хлорку - это старый "дедовский" метод, который нравится многим за его мощность. Хлорку нужно развести в воде, перелить в пульверизатор, обработать плитку и оставить на 15 минут. Затем смыть губкой, смоченной в воде, и вытереть сухой тряпкой.

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