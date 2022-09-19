Как очистить ванну от застарелого налета или желтых разводов - узнайте в материале УНИАН.

Новая ванна всегда белоснежная, но в таком состоянии она сохраняется ненадолго - низкое качество воды и регулярное использование ванны становятся причинами многослойных загрязнений. УНИАН расскажет, чем чистить ванну, чтобы не повредить эмаль, и как вернуть ей блеск и чистоту.

Ранее мы говорили о том, как отмыть душевую кабину от грибка, налета или плесени.

Как отмыть ванну народными средствами от мыльного налета

Мыло, шампуни, гели для душа и любые уходовые средства накапливаются на поверхности ванны и образуют некрасивую пленку. Такое покрытие - прекрасная среда для размножения бактерий, так что, счищать ее нужно обязательно. В таком случае вам поможет сода, а технология ее применения очень проста:

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смочить водой поверхность ванны;

развести в емкости соду с водой до состояния кашицы;

нанести губкой смесь на ванну;

оставить на полчаса, затем тщательно потереть и смыть.

Если регулярно проводить такую процедуру, то вопрос о том, чем лучше всего чистить ванну, отпадет сам собой, ведь сода будет вашим лучшим помощником.

Как очистить ванну от известкового налета - способы

Плохая вода становится причиной образования известкового налета - отложения разных солей и примесей на поверхности ванны. От него избавиться сложно, но возможно - благодаря проверенным бытовым средствам.

Вариант 1 - как отмыть ванну содой и уксусом

Вам нужно смешать 0.5 стакана соды, 0.5 стакана воды и 1\4 стакана уксуса. Если ванна у вас акриловая, то уксус лучше заменить лимонным соком. Приготовленный раствор нанести на поверхность ванны и оставить на 1 час. Смыть моющее средство губкой, а затем ополоснуть ванну водой.

Вариант 2 - чистка ванны лимонной кислотой и содой

Взять соду, растворить ее в воде так, чтобы получилась кашица. Нанести на поверхность ванны и оставить на 1 час. Растворить лимонную кислоту в воде в пропорции 1:1, распылить раствор на содовую пасту и потереть губкой. Смыть остатки средства теплой водой.

Как отмыть ванну от желтизны - современные методы

Желтый налет образуется на ванной, в основном, из-за низкого качества воды. Если у вас нет возможности поставить фильтр, то придется постоянно очищать сантехнику - лучше делать это регулярно, ибо застарелую грязь сложнее вывести.

Возьмите сухой отбеливатель, разведите его с водой в пропорции 1:1. Потом этой нужно смесью натереть ванну, дать ей высохнуть и смыть водой.

ВАЖНО: советуем такой вариант использовать осторожно, так как хлор в составе отбеливателя может разрушить эмаль. Для акриловых ванн это средство вообще противопоказано.

Альтернативный вариант из бабушкиной кладовки - использование соды, перекиси и уксуса. Эти два средства точно помогут вам осознать, чем можно очистить ванну от желтизны и не потратить на это ни копейки:

смешать соду и перекись так, чтобы получилась кашица, нанести на ванну и через полчаса смыть;

развести 0.5 уксуса в теплой воде, наполнить ею ванну и через четыре часа смыть, протерев губкой все пятна на поверхности.

Иногда хозяйки используют зубную пасту при борьбе с желтым налетом. Процедура несложная - нужно нанести пасту на проблемные участки, через 5-10 минут потереть губкой и смыть. Есть нюанс - такой метод подойдет, если пятна локальные.

Как очистить ржавую ванну быстро и легко

Самыми эффективными средствами, которыми пользуются хозяйки, чтобы избавиться от ржавчины, считаются перекись и нашатырь. Отвечая на вопрос о том, как перекисью отмыть ванну, рассказываем - соединить в одной емкости 100 мл нашатыря и 50 мл перекиси, перемешать, нанести раствор на проблемные места и смыть водой через 10-15 минут.

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