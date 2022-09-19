Новая ванна всегда белоснежная, но в таком состоянии она сохраняется ненадолго - низкое качество воды и регулярное использование ванны становятся причинами многослойных загрязнений. УНИАН расскажет, чем чистить ванну, чтобы не повредить эмаль, и как вернуть ей блеск и чистоту.
- Как отмыть ванну народными средствами от мыльного налета
- Как очистить ванну от известкового налета - способы
- Как отмыть ванну от желтизны - современные методы
- Как очистить ржавую ванну быстро и легко
Ранее мы говорили о том, как отмыть душевую кабину от грибка, налета или плесени.
Как отмыть ванну народными средствами от мыльного налета
Мыло, шампуни, гели для душа и любые уходовые средства накапливаются на поверхности ванны и образуют некрасивую пленку. Такое покрытие - прекрасная среда для размножения бактерий, так что, счищать ее нужно обязательно. В таком случае вам поможет сода, а технология ее применения очень проста:
- смочить водой поверхность ванны;
- развести в емкости соду с водой до состояния кашицы;
- нанести губкой смесь на ванну;
- оставить на полчаса, затем тщательно потереть и смыть.
Если регулярно проводить такую процедуру, то вопрос о том, чем лучше всего чистить ванну, отпадет сам собой, ведь сода будет вашим лучшим помощником.
Как очистить ванну от известкового налета - способы
Плохая вода становится причиной образования известкового налета - отложения разных солей и примесей на поверхности ванны. От него избавиться сложно, но возможно - благодаря проверенным бытовым средствам.
Вариант 1 - как отмыть ванну содой и уксусом
Вам нужно смешать 0.5 стакана соды, 0.5 стакана воды и 1\4 стакана уксуса. Если ванна у вас акриловая, то уксус лучше заменить лимонным соком. Приготовленный раствор нанести на поверхность ванны и оставить на 1 час. Смыть моющее средство губкой, а затем ополоснуть ванну водой.
Вариант 2 - чистка ванны лимонной кислотой и содой
Взять соду, растворить ее в воде так, чтобы получилась кашица. Нанести на поверхность ванны и оставить на 1 час. Растворить лимонную кислоту в воде в пропорции 1:1, распылить раствор на содовую пасту и потереть губкой. Смыть остатки средства теплой водой.
Как отмыть ванну от желтизны - современные методы
Желтый налет образуется на ванной, в основном, из-за низкого качества воды. Если у вас нет возможности поставить фильтр, то придется постоянно очищать сантехнику - лучше делать это регулярно, ибо застарелую грязь сложнее вывести.
Возьмите сухой отбеливатель, разведите его с водой в пропорции 1:1. Потом этой нужно смесью натереть ванну, дать ей высохнуть и смыть водой.
ВАЖНО: советуем такой вариант использовать осторожно, так как хлор в составе отбеливателя может разрушить эмаль. Для акриловых ванн это средство вообще противопоказано.
Альтернативный вариант из бабушкиной кладовки - использование соды, перекиси и уксуса. Эти два средства точно помогут вам осознать, чем можно очистить ванну от желтизны и не потратить на это ни копейки:
- смешать соду и перекись так, чтобы получилась кашица, нанести на ванну и через полчаса смыть;
- развести 0.5 уксуса в теплой воде, наполнить ею ванну и через четыре часа смыть, протерев губкой все пятна на поверхности.
Иногда хозяйки используют зубную пасту при борьбе с желтым налетом. Процедура несложная - нужно нанести пасту на проблемные участки, через 5-10 минут потереть губкой и смыть. Есть нюанс - такой метод подойдет, если пятна локальные.
Как очистить ржавую ванну быстро и легко
Самыми эффективными средствами, которыми пользуются хозяйки, чтобы избавиться от ржавчины, считаются перекись и нашатырь. Отвечая на вопрос о том, как перекисью отмыть ванну, рассказываем - соединить в одной емкости 100 мл нашатыря и 50 мл перекиси, перемешать, нанести раствор на проблемные места и смыть водой через 10-15 минут.