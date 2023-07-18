Для упрощения процесса уборки жилья, важно знать, как мыть полы в домашних условиях.

Для поддержания чистоты в доме в обязательном порядке нужно регулярно заниматься мытьем полов. Любой хозяйке важно знать, как правильно и хорошо мыть полы, о чем мы и расскажем в материале.

Как мыть полы, чтобы они были чистые – секретный лайфхак

Существует очень простой, но в то же время эффективный метод, чем мыть пол, чтобы носки были чистыми. Пошагово опишем, что делать и как мыть полы без разводов:

Для литра воды комнатной температуры берем четыре больших ложки соли и две с уксусом.

Полученный раствор нужно хорошо размешать, а затем вылить его на поверхность пола, захватив максимально большую площадь.

Затем всю поверхность протереть с помощью обычной швабры.

После обработки всего пола этим раствором, который имеет отличные антибактериальные свойства, его надо вытереть, используя сухую тряпку.

В конце помещение нужно хорошо проветрить, чтобы избавиться от едкого уксусного запаха. Также в раствор можно добавить пять капель эфирного масла, чтобы нивелировать неприятный аромат.

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Теперь вы знаете, какое самое лучшее средство для мытья полов, которое можно легко приготовить в домашних условиях, не потратив много денег и времени.

Как правильно мыть пол шваброй – облегчите себе задачу

Для того, чтобы не было надобности постоянно снимать и полоскать в воде тряпку со швабры, поверх нее нужно прикрепить простые салфетки, желательно использовать для этого влажные. Затем их, по мере того, как они будут пачкаться, нужно периодически менять, тем самым не трогая саму тряпку.

Ранее мы писали, как помыть пол без разводов, рассказав о главных правилах и нюансах уборки дома.

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