Очень неприятно, когда тратишь много времени и сил на уборку, а какая-то мелочь, как разводы на полу, сводит все усилия на нет.

Каждый украинец знает, что такое уборка дома, и многие очень не любят этот процесс. Больше всего мороки с полом, ведь, наверное, у всех такое было, когда моешь пол, моешь, а разводы все равно остаются. В итоге вроде бы убирали, а ощущения чистоты нет.

УНИАН разбирался, почему остаются разводы после мытья полов и как от них избавиться.

Почему остаются разводы после мытья полов - главные причины

Чаще всего причина визуально грязных полов вполне банальна:

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неправильно выбранные средства для мытья пола;

слишком много моющего средства;

плохо убранная поверхность.

Стоит не забывать, что некоторые поверхности крайне капризны и к ним нужен особенный подход, поэтому иногда проще вызвать клининговую службу.

Как помыть пол без разводов - основные нюансы

Перед мытьем полов необходимо их очистить от пыли и другого мусора. Для этого подойдет пылесос или обычный веник. Для лучшего эффекта можно пройтись еще мокрой щеткой или влажным веником.

Если же на полу есть отдельные крупные пятна, то от них лучше избавиться отдельно.

После удаления излишней грязи можно мыть пол, но в воде лучше развести нашатырный спирт или уксус. Идеальная пропорция - 1 ст.л средства на 1 л воды.

Как правильно шваброй помыть пол - главные правила

После того, как пол будет очищен и подготовлен к мытью, сначала необходимо протереть пол вдоль стыков с плинтусами.

Эксперты по уборке советуют начинать мытье пола с самых чистых участков и плавно переходить к более грязным.

Шваброй необходимо делать движения в виде знака бесконечность или английской буквы S. Таким образом, оставшаяся грязь не будет размазываться по полу.

Швабра должна оставалась по возможности чистой, и ее важно хорошо отжимать, чтобы не было лишней воды на полу.

Также не забывайте вовремя менять воду в ведре, иначе весь труд пойдет насмарку, и останутся разводы.

Сразу после мытья пола не ходите по нему, а дайте высохнуть до конца.

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