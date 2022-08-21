В условиях мирного времени украинцы часто сталкиваются с различного рода авариями в системах городских коммуникаций, а в военный период подобные ситуации встречаются еще чаще. Ввиду этого люди оказываются лишены воды, света, газа или отопления. УНИАН расскажет, как обогреть квартиру без центрального отопления.
Ранее мы говорили о том, как утеплить пластиковые и деревянные окна на зиму.
Чем экономно обогреть квартиру - советы
Для того, чтобы быстро согреться осенью и зимой, используйте наши рекомендации. Они позволят вам сэкономить большое количество денег и не заболеть, если в квартире будет холодно:
- открывайте шторы, если окна выходят на солнечную сторону;
- на ночь завешивайте окна плотными шторами или даже одеялами;
- заделайте все щели в доме монтажными пеной или гелем;
- обклейте окна упаковочной пленкой (с пупырышками) - поможет снизить теплопотерю на 50%;
- постелите на пол как можно больше ковров, особенно если живете на первом этаже или в частном доме;
- из листа картона и алюминиевой фольги сделайте отражатель для радиатора и наклейте его за батарею;
- укутайте бойлер в старые одеяла или куртки;
- соорудите самодельный свечной обогреватель любого типа;
- ложитесь спать с грелкой.
Если у вас дома есть камин или печь, то обязательно перекрывайте дымоход, чтобы через него не циркулировал воздух.
Учитывайте все вышеперечисленные правила и не забывайте одеваться - это поможет, даже если вы сможете утеплить свою квартиру по максимуму. Также старайтесь чаще обнимать свою вторую половинку - холод в квартире может стать весомым аргументом для проявления нежности, которая никогда не будет лишней.