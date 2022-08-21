Что делать, если на улице очень холодно и как не замерзнуть, если батареи ледяные - узнайте в материале УНИАН.

В условиях мирного времени украинцы часто сталкиваются с различного рода авариями в системах городских коммуникаций, а в военный период подобные ситуации встречаются еще чаще. Ввиду этого люди оказываются лишены воды, света, газа или отопления. УНИАН расскажет, как обогреть квартиру без центрального отопления.

Ранее мы говорили о том, как утеплить пластиковые и деревянные окна на зиму.

Чем экономно обогреть квартиру - советы

Для того, чтобы быстро согреться осенью и зимой, используйте наши рекомендации. Они позволят вам сэкономить большое количество денег и не заболеть, если в квартире будет холодно:

открывайте шторы, если окна выходят на солнечную сторону;

на ночь завешивайте окна плотными шторами или даже одеялами;

заделайте все щели в доме монтажными пеной или гелем;

обклейте окна упаковочной пленкой (с пупырышками) - поможет снизить теплопотерю на 50%;

постелите на пол как можно больше ковров, особенно если живете на первом этаже или в частном доме;

из листа картона и алюминиевой фольги сделайте отражатель для радиатора и наклейте его за батарею;

укутайте бойлер в старые одеяла или куртки;

соорудите самодельный свечной обогреватель любого типа;

ложитесь спать с грелкой.

Если у вас дома есть камин или печь, то обязательно перекрывайте дымоход, чтобы через него не циркулировал воздух.

Учитывайте все вышеперечисленные правила и не забывайте одеваться - это поможет, даже если вы сможете утеплить свою квартиру по максимуму. Также старайтесь чаще обнимать свою вторую половинку - холод в квартире может стать весомым аргументом для проявления нежности, которая никогда не будет лишней.

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