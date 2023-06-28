Рассказываем, как избавиться от тараканов в квартире, чтобы эффективно и быстро добиться желаемого результата.

Выгонять из дома этих неприятных "соседей" необходимо не только из брезгливости. Чем опасны тараканы - они переносят примерно три десятка возбудителей желудочно-кишечных заболеваний, опасных инфекционных болезней, вирусов и даже яйца глистов, могут вызывать аллергические реакции и стать причиной астмы.

Как избавиться от тараканов навсегда - последовательность действий

Насекомые лезут в квартиру из канализационных стояков, щелей между перекрытиями или просто приходят от соседей, которые их потравили или начали ремонт, уничтожая старые гнезда. Рассказываем, как быстро избавиться от тараканов, для этого нужно:

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Провести тщательную инспекцию всей мебели, в том числе шкафчиков, ящиков, кухонной плиты. Насекомые могут устроить гнездо и между пачками с крупой в дальнем углу, поэтому все содержимое вынуть и пересмотреть, убрать подальше от обрабатываемых мест. В случае обнаружения гнезд, в том числе на полках, в углах и пр. - уничтожить инсектицидом. Желательно отодвинуть мебель от стен, но если это невозможно - забрызгать в щели спрей от тараканов. Убрать остатки продуктов, например, просыпавшуюся крупу и сахар, крошки от хлебобулочных и тому подобное. Тщательно вымыть все полки и ящики с мыльным средством или использовать народные средства, о них позже. В максимально доступных местах - вдоль плинтусов, на обратной стороне мебели, вокруг канализационных и вентиляционных отверстий - нанести непрерывные полоски карандашом от тараканов или расставить точки пастой на расстоянии 15-20 см. Крайне желательно герметично заделать все "входы" в квартиру, через которые насекомые могут лезть извне - вверху и внизу вокруг газовой и водопроводных труб, канализационных сливов и т. д. В зависимости от конкретного случая использовать для этого герметик, гипсовую шпаклевку, вокруг вентиляционной решетки можно аккуратно засиликонить. В любом случае, эти места также обработать выбранным препаратом.

Подумали, что не очень-то все и быстро? По сравнению с несколькими часами, которые вы потратите на комплексный подход, - месяцы и годы безуспешной точечной борьбы будут тянуться намного дольше.

Важно: к химическим средствам у насекомых рано или поздно происходит адаптация, поэтому не исключено, что их придется перебрать несколько видов. Кроме того, карандаш действует дольше, он и так сухой, а пасту нужно обновлять раз в пару недель.

Как избавиться от тараканов в домашних условиях - главное, чистота

Когда вы уничтожили гнезда, сделали генеральную уборку в помещении и провели обработку, на первое место выходит вопрос сохранения реультата:

регулярно проводите уборку, особенно в углах и местах скопления грязи;

закрывайте продукты плотно;

своевременно и регулярно утилизируйте мусор;

протирайте насухо поверхности (вокруг раковины, пол в ванной после душа), особенно на ночь, тараканы любят влажность;

не оставляйте на ночь грязную посуду и не протертые столы с остатками пищи и крошками, чтобы не привлекать новых лазутчиков;

используйте фумигаторы от насекомых.

Для примера: тараканов привлекает запах пива. Если после вечеринки вы не выносите тару сразу, хотя бы хорошо ее ополосните, чтобы минимизировать возможность нового нашествия на такую приманку.

Некоторые люди отмечают положительные результаты и после применения не специальных препаратов. Как избавиться от тараканов народными средствами - например, рассыпание борной кислоты или кремнезема на места обитания или возможного появления помогает снизить их численность. С борной кислотой делают шарики, смешивая ее с мукой и яичным желтком, и раскладывают их в углах и под мебелью.

Нашатырный спирт хорошо отпугивает тараканов, если протирать им поверхности - нужно разводить с водой и протирать раствором внутри шкафчиков после уборки, мыть полы. Положительные отзывы получило и применение спиртового раствора формальдегида. Столы на ночь можно протирать водой c уксусом (одна часть уксуса на три части воды, предварительно проверьте на незаметном участке, чтобы не испортить покрытие).

Кроме того, от случайных "гостей" люди советуют самодельные ловушки - смажьте края миски маслом, вазелином и насыпьте на дно сахар, крошки печенья или налейте в емкость пиво.

Выбор средства от тараканов зависит от многих факторов, включая тип помещения, степень заражения и предпочтений отдельного человека. Чтобы эффективно и навсегда избавиться от тараканов, независимо от выбранного метода, важно быть последовательным в борьбе с этими неприятными насекомыми.

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