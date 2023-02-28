Не многие знают, как избавиться от плесени в домашних условиях. В этом может помочь потрясающее универсальное средство - сода. Она всегда есть в наличии у любой хозяйки.
Ранее мы рассказывали, как почистить стиральную машину от плесени, а также как почистить коврик в ванной.
Как избавиться от плесени в доме - простой лайфхак
Все знают, как содой можно легко отчистить грязную посуду, а вот как сода от плесени может помочь, находясь под кроватью - это хороший вопрос.
Как избавиться от запаха плесени в доме, когда обычные проветривания уже не помогают? Известно, что этот зловредный элемент появляется от переизбытка влаги. Так, она любит скапливаться на окнах в виде конденсата. Такая среда становится идеальными условиями для возникновения и размножения плесени.
Сода, в свою очередь, прекрасно умеет впитывать влагу. Таким образом она становится естественным врагом этих черных пятен на наших стенах.
Емкости с содой нужно рассредоточить по жилому помещению, где обычно возникает плесень. Она вберет в себя влагу и предотвратит появление пятен грибка.