Соблюдать чистоту стиральной машинки очень важно: грязь и накипь вредят не только самой технике, но и могут навсегда угробить ваши вещи.

Заметили, что одежда после каждой стирки становится более серой и имеет неприятный запах? Тогда, видимо, проблема не в моющих средствах, а в вашей технике. УНИАН собрал простые советы, как почистить стиральную машину.

Первым признаком того, что уже "пора" - наличие нетипичных звуков - техника, например, может жутко бурчать или "срываться с места" (даже при условии, что машинка надежно прикреплена к полу). Примечательно, что и стирального порошка вы будете израсходовать намного больше.

Ранее УНИАН писал, почему стиральная машина не включается - причина, о которой вы не догадывались.

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Чем почистить стиральную машину, чтобы удалить запах и плесень

Как почистить стиральную машину от накипи? В идеале машинка должна проходить чистку каждые 1-3 месяца в зависимости от средств, которые вы для этого используете.

Накипь очень коварна. Она разъедает вашу технику фактически изнутри. Причина тому - слишком жесткая вода с высоким содержанием магния и кальция и постоянная стирка при высокой температуре. Лучше всего с накипью бороться теми же кислотами.

В других случаях помогают отбеливатели. Налейте 0,5 л отбеливателя в отделение для моющих средств и запустите стирку без белья при 60°C. Следующие советы, как почистить стиральную машину в домашних условиях:

Лимонная кислота . Самый доступный способ, как почистить стиральную машину от плесени. Этот же метод хорош для устранения неприятного запаха. При высоких температурах сок убирает не только легкий налет, но и образовавшийся на стенках техники "камень". Как почистить стиральную машину лимонной кислотой? Засыпьте 30 гр кислоты в отсек для порошка, запустите режим стирки на максимальных показателях (это создаст чрезвычайную нагрузку на технику - но это хорошо). После проверьте, не осталась ли накипь на барабане и шланге слива. Следующий раз повторяйте процедуру только через три месяца.

. Самый доступный способ, как почистить стиральную машину от плесени. Этот же метод хорош для устранения неприятного запаха. При высоких температурах сок убирает не только легкий налет, но и образовавшийся на стенках техники "камень". Как почистить стиральную машину лимонной кислотой? Засыпьте 30 гр кислоты в отсек для порошка, запустите режим стирки на максимальных показателях (это создаст чрезвычайную нагрузку на технику - но это хорошо). После проверьте, не осталась ли накипь на барабане и шланге слива. Следующий раз повторяйте процедуру только через три месяца. Уксус, соль и сода. Бюджетный вариант, если задаетесь вопросом, как почистить стиральную машину от грязи. Две чашки обычного столового уксуса смешайте со стаканом воды и пищевой соли. Залейте раствор в отделение для порошка и поставьте на стирку при максимальной температуре. Уделите особое внимание лотку и уплотнительной резинке - в них очень много грязи и плесени. Если не хотите экспериментировать с техникой, тогда воспользуйтесь специальными очистителями.

Запомните, что после такой чистки барабан СМА следует повторно прополоскать в соответствующем режиме, чтобы смыть остатки использованных вами средств.

Также учитывайте, что машинку не рекомендуют очищать отбеливателем и хлоркой перед или после чистки уксусом. Эти два средства нельзя смешивать - их сочетание очень агрессивно по отношению к металлу. Также не советуют наливать уксус в дозатор отбеливателя.

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