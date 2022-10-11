Что делать, если в подвале большая влажность и как решить эту проблему раз и навсегда - узнайте в материале УНИАН.

Сырость в подвале или погребе - опасный "сосед", который может не только уничтожить ваши запасы на зиму, но и стать причиной заболеваний дыхательных путей, если вам придется находиться под землей какое-то время. УНИАН расскажет, как убрать влагу в подвале или погребе самостоятельно.

Ранее мы говорили о том, как можно утеплить квартиру изнутри, если не будет отопления.

Почему в подвале большая влажность - причины

Чаще всего, конденсат можно увидеть на стенах и потолке помещения под землей. Как правило, причин такому явлению несколько:

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плохая вентиляция (плохо уложенные плиты перекрытий и строительный мусор блокируют вентиляционные каналы);

повышение уровня грунтовых вод (из-за плохого дренажа в подземных хранилищах скапливается вода);

капиллярное проникновение влаги из почвы или через трещины (возведение фундамента с нарушениями технологий).

Если вы увидели конденсат на стенах и потолке, а также почувствовали запах сырости, то будьте уверены - скоро в помещении появятся плесень и грибок. Затем нарушится температурный режим и начнут возникать вредные для человека микроорганизмы. Кроме того, из-за плесени и грибка нарушится целостность отделки погреба - начнут рушиться стены и потолок.

Как убрать сырость в подвале частного дома

Для того, чтобы понять, что именно стало причиной появления сырости в подвале, внимательно осмотрите помещение:

лужа на полу - повышение уровня грунтовых вод;

- повышение уровня грунтовых вод; капельки воды на стенах и потолке - нарушение вентиляции;

- нарушение вентиляции; капельки воды на стенах - нарушение гидроизоляции подвала.

Эффективным методом избавления от конденсата на стенах и потолке является теплоизоляция инженерных сетей. Сделайте защитную оболочку из минеральной ваты, пенопласта и экструдированного пенополистирола на канализационных или водопроводных трубах. Также можно установить вентиляционные короба или трубы - вытяжные и приточные. Сделать это нужно в разных углах комнаты, чтобы появлялась тяга и помещение продувалось.

Как высушить погреб известью - советы

Этот метод необходим, если влага попадает в погреб через стены, с них - на пол, а затем испаряется. Лучше всего забетонировать пол и стены жидким стеклом и толью, а если пол глиняный, то:

снять верхний слой глины толщиной около 5 см;

выровнять поверхность пола и застелить ее двумя слоями гидроизолирующей пленки;

присыпать ее сверху глиной или залить бетоном и выровняйте поверхность.

Если же вы увидели, что подтопление подвала носит сезонный характер, то воспользуйтесь следующим алгоритмом действий:

насыпать на пол слой песка или гравия толщиной около 10 см;

стены обработать гидроизоляционной штукатуркой;

по углам погреба расставить стеклянные банки с хлористым кальцием;

посыпать пол негашенной известью слоем в 1 см.

Будьте осторожны - на время обработки подвала известью лучше покинуть помещение. Пары вещества будут активно бороться с вредными микроорганизмами, но для человека они токсичны. По окончании процедуры лучше открыть подвал или погреб и проветривать несколько часов.

Как быстро осушить подвал от сырости - народные методы

Борьба с сыростью в подвале - трудоемкий, но необходимый процесс, в течение которого можно воспользоваться и некоторыми "бабушкиными" методами:

Глиняные кирпичи

Вам нужно нагреть на костре 2-3 красных кирпича и разместить их в разных углах подвала. Когда кирпичи начнут остывать, они будут вбирать в себя влагу. Если хотите добиться максимального эффекта - повторите процедуру несколько раз.

Уксус и борная кислота

Этот вариант избавления от плесени зарекомендовал себя хорошо. Попробуйте обработать стены погреба или подвала уксусной или борной кислотой. Ее нужно развести в воде - 20 мл вещества на 1 л вода. В качестве альтернативы можно использовать лимонную кислоту - на 1 л воды 100 гр порошка.

В качестве дополнительной меры не лишним будет и вынести из помещения все продукты и важные вещи, оставив пустое пространство. Затем обработать стены соляркой, а после - побелить.

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