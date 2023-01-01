Рассказываем, как избавиться от запаха перегара - 5 действенных способов.

Все на празднике хорошо, кроме одного - запаха перегара на следующий день. Казалось бы, вроде и выпил не так много, а запах есть. Что с этим делать? УНИАН знает несколько способов, как избавиться от перегара после праздника.

Ранее мы писали, как убрать похмелье с помощью домашних средств.

Перегар - почему он появляется

Причина перегара - это продукты распада этанола (спирта). Они появляются в организме после того, как печень начала перерабатывать алкоголь - примерно через 1-1,5 часа. Часть этих продуктов распада - например, уксусная кислота - и является причиной неприятного запаха, который может держаться от двух часов до суток.

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Вывести токсины сразу организм не может, он делает это постепенно - через лёгкие, через кожу и с мочой. И только после того, как полностью расщепит и выведет весь алкоголь, исчезнет перегар. Вот почему от перегара вам не поможет ни жвачка, ни полоскание. Но мы знаем, чем можно помочь.

Как избавиться от перегара: 5 способов

Эти процедуры помогут ускорить выведение продуктов распада алкоголя из организма.

1. Кофе или чай

Чтобы избавиться от запаха перегара, пейте больше жидкости. Это может быть кофе или чай, чёрный или зелёный - они содержат кофеин и обладают мочегонным эффектом. Значит, ваш организм будет быстрее выводить ненужные химические соединения.

2. Свежий воздух

Хорошо проветрите комнату, а еще лучше прогуляйтесь. Кислород нужен для эффективного окисления спирта в печени - чем больше кислорода, тем быстрее вы избавитесь от перегара. Наркологи также советуют избавляться от запаха перегара с помощью вентиляции легких - делать глубокие вдохи и выдохи. Это поможет снизить концентрацию выдыхаемых паров спирта, а значит, перегар будет не таким сильным.

3. Теплый душ

Тёплая вода раскрывает и очищает поры - токсины уходят быстрее. Можно принять контрастный душ с мылом, шампунем или кондиционером со стойкой отдушкой. Но с таким душем следует быть осторожным тем, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.

4. Белок на завтрак и немного остренького

Позавтракайте (или пообедайте) яичницей, омлетом или съешьте что-то из нежирного мяса. Суть в том, чтобы дать организму дополнительный белок - он поможет печени быстрее переработать остатки этилового спирта.

Горчица, перчик чили или другие острые пряности помогут ускорить обмен веществ, а значит организм будет быстрее выводить продукты распада.

5. Аптека в помощь

Если ничего не помогает - зайдите в аптеку. Антипохмельные препараты, в составе которых есть унитиол или янтарная кислота, влияют на обмен веществ и ускоряют выведение продуктов алкогольного распада из организма.

Пейте с умом и пусть у вас не будет похмелья и перегара.

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