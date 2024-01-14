В борьбе со льдом на ветровом стекле и других частях авто поможет обычный лимон и даже соль.

С наступлением морозов каждый автомобилист ломает голову, как убрать лед с лобового стекла перед поездкой. Вставать на час раньше не хочется, а опаздывать – нельзя. Чтобы не пришлось жертвовать сном и не оказаться в немилости начальства, достаточно знать несколько "фишек".

Как убрать лед на машине - чего делать нельзя

Для начала, давайте разберемся, к каким шагам не стоит прибегать при очистке автомобиля от намерзаний. Есть несколько важных моментов:

не поливайте стекла кипятком - они попросту разлетятся на кусочки,

не используйте металлические лопатки, ножи или шпатели - от льда, может, и избавитесь, а вот царапины потом никуда не уйдут,

не втирайте ацетон, бензин или растворитель - стекло и лакокрасочное покрытие машины будут повреждены.

Кроме того, в борьбе со льдом на ветровом стекле не стоит пользоваться предметами из керамики. Металлические щетки тоже лучше оставить для других дел.

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Чем убрать лед с лобового стекла - загляните на кухню

Наверное, в машине у каждого есть специальный скребок для избавления от льда. Однако его использование - процесс длительный и трудоемкий. Чтобы полностью очистить лобовое, заднее и боковые стекла (хотя бы в передней части автомобиля) нужно выделить минут 30-40. И это если не брать во внимание необходимость почистить зеркала. Согласитесь, это немало, а ведь стоит учесть и утренние пробки.

Но есть способ, как быстро убрать лед с лобового стекла с помощью скребка. И нет, это не кипяток. Чтобы не оказаться героем вирусных роликов о том, как горячая вода буквально "разбивает" лед вместе со стеклом, вам понадобится обычный лимон, говорит специалист лизинговой компании Тим Алкок. Под действием содержащейся в нем кислоты лед быстрее растает, и убрать его будет куда проще. А чтобы стекла не были липкими, промойте их слегка теплой водой.

По словам Алкока, есть еще один способ, как убрать лед со стекла машины – можно посыпать "лобовушку" солью. Но нужно быть осторожным, ведь высок риск ее поцарапать.

Как убрать лед с боковых зеркал - уйдет 5 минут

Чтобы быстро избавиться от льда на зеркалах, не обязательно стоять и дышать на них или стараться отодрать его скребком. Достаточно протереть стекло губкой, смоченной в соленой воде. Однако и здесь есть нюанс: следите, чтобы растворенный лед не попал на кузов, чтобы избежать повреждений.

Как убрать лед с кузова машины - проверенные методы

Автомобилисты дают несколько действенных советов, как убрать лед с машины, не используя скребок, способный оставить царапины. К примеру, можно воспользоваться носками с солью. Как мы писали выше, соль поможет растворить лед. А использование носка предотвратит образование царапин от крупинок. Не забудьте завязать носки, чтобы соль не высыпалась.

На помощь в борьбе с намерзанием на машине может прийти и раствор уксуса и воды. Смешайте их в пропорции 1:1, и смочите в полученном средстве тряпку. Уксус поможет растворить лед, после чего его нужно аккуратно стереть.

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