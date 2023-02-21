Узнавайте на УНИАН, как приготовить свеклу, сэкономив при этом уйму времени.

Свекла - достаточно популярный, полезный и вкусный овощ. Среди его минусов часто называют длительное приготовление, которое может занять до 3 часов.

Далеко не все хозяйки знают, что быстро приготовить свеклу вполне реально. Понадобится всего полчаса. И для этого свеклу варить не нужно.

Ранее мы с вами готовили вкуснейший свекольный салат, а сегодня УНИАН расскажет, как приготовить свеклу, сэкономив при этом уйму времени.

Видео дня

Как быстро приготовить свеклу - оригинальный и легкий способ

Этот способ приготовления свеклы знают не все, хотя он гораздо проще и удобнее всех остальных.

Обычно овощ для салатов или вторых блюд хозяйки несколько часов варят, периодически добавляя воду, что сильно отвлекает от других дел.

Прибегать к традиционному методу совсем необязательно. Ведь существует легкий способ, как приготовить свеклу в духовке за 30 минут. И, поверьте, овощ при этом не потеряет свой цвет и будет очень сочным.

Как быстро приготовить свеклу в духовке - рекомендации

Испробовав этот способ, вы убедитесь, что готовить свеклу легко и просто, а главное быстро.

Процесс приготовления:

Свеклу необходимо тщательно промыть, отрезать ее верхнюю и нижнюю части.

После этого овощ нужно положить на фольгу, посыпать сверху специями и солью по вкусу и завернуть.

Далее свеклу ставим на противень, отправляем в духовку и запекаем при температуре до 200 градусов 30 минут.

Запеченная свекла в духовке прекрасно подойдет для приготовления салатов и гарниров.

Вас также могут заинтересовать новости: