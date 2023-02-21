Свекла - достаточно популярный, полезный и вкусный овощ. Среди его минусов часто называют длительное приготовление, которое может занять до 3 часов.
Далеко не все хозяйки знают, что быстро приготовить свеклу вполне реально. Понадобится всего полчаса. И для этого свеклу варить не нужно.
Ранее мы с вами готовили вкуснейший свекольный салат, а сегодня УНИАН расскажет, как приготовить свеклу, сэкономив при этом уйму времени.
Как быстро приготовить свеклу - оригинальный и легкий способ
Этот способ приготовления свеклы знают не все, хотя он гораздо проще и удобнее всех остальных.
Обычно овощ для салатов или вторых блюд хозяйки несколько часов варят, периодически добавляя воду, что сильно отвлекает от других дел.
Прибегать к традиционному методу совсем необязательно. Ведь существует легкий способ, как приготовить свеклу в духовке за 30 минут. И, поверьте, овощ при этом не потеряет свой цвет и будет очень сочным.
Как быстро приготовить свеклу в духовке - рекомендации
Испробовав этот способ, вы убедитесь, что готовить свеклу легко и просто, а главное быстро.
Процесс приготовления:
- Свеклу необходимо тщательно промыть, отрезать ее верхнюю и нижнюю части.
- После этого овощ нужно положить на фольгу, посыпать сверху специями и солью по вкусу и завернуть.
- Далее свеклу ставим на противень, отправляем в духовку и запекаем при температуре до 200 градусов 30 минут.
Запеченная свекла в духовке прекрасно подойдет для приготовления салатов и гарниров.