Лимонная кислота имеет очень много полезных свойств в кулинарии, о которых даже не догадываются хозяйки.

Дешевая, неприметная, без цвета и запаха, и при этом невероятно полезная для организма – всё это про лимонную кислоту. Многие хозяйки используют эту специю только для тушения соды в десертах. На самом деле лимонная кислота может раскрыть новый вкус многих привычных продуктов.

Ранее мы рассказывали, для чего добавляют черный перец в стиральную машину.

Использование лимонной кислоты в кулинарии

Этот порошок используют в консервации как замену уксусу. В конце приготовления перед заливанием маринада добавляют четверть чайной ложки лимонной кислоты на 1 л. Приправа придает вкусу легкую и мягкую кислинку. Добавляют кислоту также в варенья, компоты и джемы – она предотвращает брожение. Лимонная кислота – отличный маринад для мяса . Она не только размягчает свинину и говядину, но и придает легкую кислинку. Добавьте 1/4 столовой ложки кислоты на килограмм мяса и равномерно распределите. Оставьте мариноваться на 1 час и начинайте готовить. Добавьте лимонную кислоту в борщ , чтобы слегка подкислить блюдо. Кроме того, кислота также сохранит яркий насыщенный цвет борща. Широко применяется эта приправа в десертах . Маленькую щепотку лимонной кислоты добавьте в глазурь, сладкий крем или растопленный шоколад. Десерт станет менее приторным и обретет интересный привкус. Лимонная кислота является необходимым ингредиентом домашних соусов . Приправу добавляют в майонез, кетчуп, томатный соус. Благодаря этому соус станет умеренно кислым, а также продлится его срок хранения. Лимонную кислоту подмешивают в тесто для десертов, печенья и кексов. Бисквит с добавлением лимонной кислоты заиграет новыми вкусами.

Лимонная кислота: противопоказания

Хоть эта универсальная приправа выручает во многих случаях, не стоит ею злоупотреблять. Лимонная кислота может вызвать изжогу, ожог желудка и пищевода, кариес. Не стоит добавлять пряность в еду людям с гастритом, панкреатитом, заболеваниями почек и кишечника.

Вам также может быть интересно:

Автор: Екатерина Пулатова