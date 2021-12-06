А вы знаете, что произойдет, если в стиральный барабан добавить чайную ложку перца? Эффект от стирки будет просто потрясающий. Почему – читайте на УНИАН.

У нас у всех есть любимые вещи – повседневные, которые своей уютностью и удобством скрашивают нам серые будни, или парадно-выходные, в которых мы чувствуем себя королевами. И домашняя стирка таких вещей каждый раз – та еще лотерея.

Главная опасность – потеря цвета. Цвета одежды теряют свою насыщенность, если стирать их в слишком теплой воде, если плохо отсортировать вещи или использовать неправильное моющее средство или стиральную программу.

Но есть один гениальный трюк, который избавит от проблем с потерей цвета. А обойдется этот способ всего в несколько гривен.

Читайте такжеУкрашения на Новый год 2022 своими руками: бюджетный декор квартирыБерете черный молотый перец – продукт, который имеется практически на любой кухне – и отмеряете всего одну чайную ложку, пишет Кobieta. Если исходить из того, что пакет черного молотого перца весом 20 г стоит примерно 14 грн – то одна чайная ложка специи обойдется вам в 3-4 грн. При этом нетрадиционное использование перца в данном случае спасет одежду от потери цвета – а ведь замена любой вещи будет стоить дороже пары гривен.

Чайную ложку черного молотого перца нужно добавлять в стиральный барабан после загрузки вещей и непосредственно перед запуском стиральной машины. Соединившись с моющим средством, перец соберет с выстиранной одежды его излишки. А ведь именно избыток моющих средств, отложившихся на одежде, повинен в ее выцветании.

После стирки достаточно стряхнуть остатки перца с одежды (если какие-то крупицы и остались после полоскания).

И не стоит беспокоиться об интенсивном аромате специи – его полностью замаскирует ополаскиватель.

Это если говорить о предупреждении проблемы – но что делать с выцветшей одеждой, если беда уже произошла? Тут может помочь восстановление цвета одежды народными средствами. Только осторожно: прежде чем пользоваться этими способами – стоит их протестировать на незаметном участке наряда. Если оттенки совпали – тогда смело дерзайте!

Как восстановить черный цвет выгоревшей одежды

На 15-20 минут замочить вещи в тазу с водой, в которой разведены две столовые ложки уксуса. После подобных замачиваний одежду любого цвета нужно тщательно прополоскать и только потом сушить.

Метод с уксусом категорически не рекомендуется использовать для джинсовых тканей.

Также можно попробовать метод с добавлением в воду для замачивания туши или чернил, а для закрепления эффекта добавить еще и соли.

Как восстановить розовый цвет одежды

Вернуть яркость розовым вещам поможет нашатырный спирт (на 2 литра воды добавляют 3 столовые ложки).

Как восстановить красный цвет одежды

Чтобы вернуть футболкам, платьям и остальным предметам одежды их первозданный красный цвет – рекомендуется прополоскать их в растворе соды и уксуса (по одной столовой ложке и соды, и уксуса в расчете на один литр воды).

Как восстановить бежевый цвет одежды

Достаточно на несколько часов замочить вещи в простой чайной заварке или отваре скорлупы грецкого ореха.

Как восстановить темно-синий цвет одежды

Нужно прополоскать вещи в тёплой воде, куда было добавлено несколько столовых ложек соды.

Как восстановить зеленый цвет одежды

Замочить одежду в воде, куда перед этим добавить квасцы (эти белые камешки продаются в любой аптеке).

Читайте также:

Автор: Диана Беловодская