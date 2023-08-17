Рассказываем, что покупать в секонд-хенде и как правильно выбирать вещи, а на что - даже не смотреть.

Что такое секонд-хенд - знает каждый. И если раньше отовариваться в магазинах "со вторых рук" было непрестижно, то сейчас - это чуть ли не дань моде. Сейчас туда идут не только, чтобы сэкономить, но и купить стильную и эксклюзивную вещь за недорого. Правда, ходить в секонд тоже нужно уметь - чтобы нечаянно не накупить там ненужного барахла. Что покупать в секонд-хенде, можно ли найти там новые и брендовые вещи, а за чем лучше отправиться в обычный магазин - рассказываем в материале.

Что можно купить в секонд-хенде

Секонд-хенд - это всем универмагам универмаг. Тут можно найти все, начиная от шнурков и заканчивая шубой и карнавальным костюмом. Причем в ассортименте того, что продают в секонд-хенде, есть по-настоящему уникальные вещи - и практически даром. Чтобы найти такие, придется потратить немало времени и сил, но покупка окупится сполна. Разобраться в горах одежды и найти то, что впору и будет носиться годами, помогут несколько правил.

Как покупать в секонд-хенде хорошие вещи - 5 лайфхаков

1. Составьте список того, за чем идете в секонд-хенд

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Верх, низ, куртка, футболка, на работу, на праздник или дома ходить - лучше заранее подумать о том, что вам нужно. Составьте список необходимого - это значительно сэкономит вам время в магазине и убережет от спонтанной и ненужной покупки.

2. Уделите на секонд-хенд минимум 2 часа времени

Со списком покупок или без - отведите на шопинг в секонде хотя бы пару часов. Это тот магазин, в котором лучше не спешить: пусть даже все и супер дешево, относиться к покупкам нужно сознательно. Поэтому уделите время на "выбрать", "померять" и "подумать". Если у вас не сильно наметан глаз, то времени понадобится больше.

3. Меряйте все

Даже если вы точно знаете, что это ваш размер и будет сидеть идеально - не ленитесь и померяйте. Благо, в современных магазинах секонд-хенде с примерочными нет проблем. Может случиться, что вещь хорошая и размер ваш, а фасон не подойдет.

Также помните о том, что украинские размеры отличаются от европейских и британских:

европейский размер = украинский размер минус 6-8;

английский размер = украинский размер минус 34.

Таблица украинских и европейских размеров

XS - Европейский 34 - Английский 6 - Украинский 40-42;

S - Европейский 36 - Английский 8 - Украинский 42-44;

M - Европейский 38 - Английский 10 - Украинский 44-46;

L - Европейский 40 - Английский 12 - Украинский 46-48;

XL - Европейский 42 - Английский 14 - Украинский 48-50.

4. Дырки, пятна, дефекты

Сразу откажитесь от покупки - даже если вам кажется, что дырочку не видно или можно зашить, а пятно отстирается. Запомните: вся одежда перед тем, как попасть в секонд, проходит жесткую обработку. Если остались пятна - вы их не отстираете. Дырки говорят о том, что ткань изношена, и вещь, скорее всего, прослужит недолго.

Нет пуговицы - это еще полбеды, но вот сломанная молния - тоже повод не покупать такую вещь.

5. Не ждите мега скидок в секонд-хенде

Старайтесь попасть в магазин в первые дни завоза нового товара - так больше шансов, что вы найдете качественную вещь.

Всегда обращайте внимание в секонд-хенде на верхнюю одежду, здесь можно найти качественные кожаные вещи. И, конечно, здесь гарантировано можно купить хорошую детскую одежду, что очень удобно - дети растут быстро и одевать их в обычных магазинах обходится очень недешево.

Что нельзя покупать в секонд-хенде - не выбрасывайте денег

В секонд-хенде есть вещи, мимо которых лучше пройти не задерживаясь. К ним относятся:

трикотаж и вязаные вещи - они чаще всего в катышках;

нательное белье - это вещи чисто индивидуальные, разве что они будут новые, то есть, с бирками;

носки - та же причина, что и с нательным бельем.

Ранее мы более подробно рассказывали о том, что не стоит покупать в секонд-хенд и почему.

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