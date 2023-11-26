Многим будет полезно знать, почему электризуется одежда.

Все сталкивались с ситуацией, когда сильно электризуется одежда, особенно в зимний период. Это неопасно, но доставляет массу неприятностей и дискомфорта. О том, что делать, если одежда электризуется – расскажем в материале.

Почему электризуется одежда – простое объяснение

С физической точки зрения, когда предметы трутся друг о друга, между ними начинается обмен зарядами положительного и отрицательного типа. То же происходит и с вашей одеждой. При этом одни вещи сильно электризуются, а другие – практически нет. Это происходит из-за гидрофильности тканей: если волокно хорошо может впитывать влагу, то оно меньше будет электризоваться, и наоборот. Поэтому больше всего электризуются ткани синтетического происхождения, меньше - шелковые или шерстяные, а хлопковые – вовсе этому не подвергаются.

Ответ на вопрос, почему зимой электризуется одежда сильнее, очень прост - в помещениях из-за интенсивного отопления воздух становится очень сухим, что способствует накоплению статического заряда на вещах.

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Электризуется одежда - что делать

Если из-за статического электричества ваши вещи прилипают к телу, и возникают неприятные ощущения, нужно быть в курсе, как избавиться от электризации одежды. Выбросить такие вещи – весьма спорный и недешевый вариант, поэтому посоветуем, что сделать, чтобы одежда не электризовалась:

Самым простым и дешевым вариантом является вода : из пульверизатора можно немного обрызгать изнанку предмета одежды, чтобы слегка его увлажнить (важно не перестараться и не намочить вещь полностью).

: из пульверизатора можно немного обрызгать изнанку предмета одежды, чтобы слегка его увлажнить (важно не перестараться и не намочить вещь полностью). Во время стирки нужно пользоваться антистатическими средствами , а вода не должна быть жесткой.

, а вода не должна быть жесткой. Поскольку ткани из синтетики сильнее накапливают статическое электричество, их надо сушить отдельно от вещей натурального происхождения. Необходимо сушить одежду в помещении, которое хорошо проветривается , свежий воздух (балкон или веревка) – отличный вариант.

от вещей натурального происхождения. Необходимо сушить одежду в помещении, которое , свежий воздух (балкон или веревка) – отличный вариант. Используйте покупные антистатические спреи или же их "домашние аналоги" типа уксуса, мыла, соды, соли или лимона.

Если электризуется одежда, как избавиться от этого, подскажет физика: чтобы убрать статический заряд, используйте для сушки вещей металлические вешалки , а на одежду внутри цепляйте английскую булавку в качестве проводника.

Еще одним эффективным способом, как избавиться от электризации одежды в домашних условиях, будет особый метод стирки. В стиральную машинку на 5 килограмм вещей нужно добавить около 100 грамм обычной соды и 50 миллилитров уксуса, что значительно уменьшит накопление статического заряда на вещах.

Ранее мы писали, что нельзя стирать с кондиционером, чтобы не испортить вещи.

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