Далеко не все хозяйки знают, куда нельзя добавлять кондиционер для белья. Оказалось, что многие вещи просто не переживут такой стирки - вы это поймете не сразу, но со временем важные свойства тканей исчезнут, а одежда потеряет свою функцию.
В каких случаях кондиционер для белья портит вещи - запомните навсегда
Большинство кондиционеров, которые мы "автоматически" добавляем при стирке, в своем составе содержат ПАВы. Эти вещества пагубно влияют на определенные типы тканей, а значит, "убивают" вещи. Есть список предметов, которые ни в коем случае нельзя стирать таким образом.
- Махровые полотенца
Нет ничего лучше, чем после горячей ванны или душа взять в руки и прижать к телу ароматное полотенце. Однако выяснилось, что именно кондиционер ухудшает впитывающую способность такого предмета гигиены, а также увеличивает время сушки. Если использовать кондиционер постоянно, то махра будет его впитывать, со временем начнет источать неприятный запах.
- Спортивная одежда
Профессиональные вещи для спортсменов сделаны из ткани, которая способна быстро отводить влагу, а также наделена антибактериальными свойствами. Из-за кондиционера пропитка (как и структура ткани) разрушается, и спортивная одежда превращается в обычную.
- Пуховики и куртки
Зимнюю верхнюю одежду такого типа не рекомендуется стирать с кондиционером из-за того, что под его воздействием наполнитель пуховика или куртки сбивается быстрее. Особенно это актуально, если вы не используете мячики для стирки - будьте уверены, что добавив кондиционер в лоток СМА, потом достанете куртку, которая навсегда потеряла свой привлекательный вид.
- Эластичную одежду
Любые стрейчевые вещи не перенесут стирки с кондиционером - он разрушает способность ткани быть эластичной. После первого раза этого может не произойти, но регулярное очищение таким образом приведет к путешествию любимых джинсов или платья на мусорку.
- Шелковое белье
И не только белье - любую одежду, сделанную из шелка, не стоит стирать, добавляя кондиционер. В противном случае красивые шелковые вещи лишатся своего природного блеска, а также окажутся в разводах, которые сложно будет потом убрать.
То есть, если вы не понимаете, можно ли стирать трусы с кондиционером - убедитесь в том, что они не шелковые. Любой другой материал нормально "переживет" подобное средство.