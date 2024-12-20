Рассказываем, как согреть ноги зимой в обуви, чтобы не простудиться, и что делать, если все-таки промерзли.

Иногда достаточно всего раз промерзнуть в ноги - и уже начинается "апчхи". Хорошо, если обойдется только этим, но из-за переохлаждения можно заболеть и более серьезно. Рассказываем, как утеплить ноги в сапогах зимой, чтобы не мерзнуть и не болеть.

Как можно утеплить ноги зимой

Вот несколько простых советов, как утеплить ноги зимой, а также как выбрать утеплитель для зимней обуви.

Выбирайте правильную обувь

Запомните: зимняя обувь не должна плотно облегать ногу, иначе будет нарушаться нормальное кровообращение, и ступни моментально замерзнут. Между ногой и носком обуви должна быть тонкая воздушная прослойка, которая, нагреваясь от тела, будет сохранять тепло.

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Если говорить о том, как утеплить подошву обуви, то в первую очередь следует выбирать обувь с теплой подкладкой и стелькой - шерстяной или меховой, а толщина самой подошвы должна быть не менее 2 см.

Поменяйте стельки

Еще один способ, как утеплить обувь - поменять стельки, если в вашей обуви они тонкие и не подходят для холодной погоды. Вместо обычных войлочных стелек положите шерстяные или меховые - они лучше удерживают тепло. Еще лучше, если стельки будут с алюминиевой подложкой (фольгой).

Ранее мы рассказывали, как утеплить ноги фольгой - какой стороной стельки с фольгой следует класть в обувь.

Теплые стельки на фольге помогут и в случае, если не знаете, как утеплить валенки или как утеплить кроссовки зимой, хотя в мороз от кроссовок лучше отказаться.

Надевайте теплые носки и колготки

Не замерзнуть ногам помогут теплые носки из шерсти. Можно также надеть две пары носков, но опять-таки не забывайте - между ногой и обувью должна оставаться воздушная прослойка. Также для морозов существуют специальные термоноски - они "работают" по принципу термобелья.

Зимой нельзя носить тонкие капроновые колготки и чулки. Плотность колготок должна начинаться от 100 ден, и сделаны они должны быть из хлопка и шерсти. Искусственные материалы, вроде полиамида, в мороз не согреют.

Можно ли ходить зимой в осенней обуви? Если температура держится плюсовая, то, при условии теплых носков, можно походить и в демисезонной обуви, если она не пропускает влагу. Но лучше все-таки обуваться по сезону.

И еще: следите, чтобы ноги были сухими - не давайте им промокнуть или сильно потеть, иначе произойдет переохлаждение.

Что делать, если замерзли ноги

Если ноги замерзли, их следует срочно согреть, чтобы восстановить кровообращение:

на улице постарайтесь не стоять на месте, а двигаться, стараясь шевелить пальцами ног, если есть возможность, выпейте горячего чая, чтобы помочь организму согреться;

дома разотрите замерзшие ступни и сделайте ванночку - следите, чтобы сначала вода была около 30°С, а затем постепенно добавляйте более горячую;

после наберите в грелку (или пластиковую бутылку) горячую воду и уложите ее под ноги.

Совет:чтобы в бутылке вода медленнее остывала, добавьте в нее горсть соли.

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