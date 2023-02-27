Некоторые овощи нельзя сажать после картошки, иначе загубите урожай.

Чтобы урожай овощей был богатым и здоровым, важно соблюдать правила чередования культур. Одну культуру нельзя выращивать на одном месте много лет подряд, иначе она выродится. Так, картошку можно выращивать на том же месте лишь два года подряд. Затем картошке ищут новое место, а что же посадить на её месте? Узнайте это на УНИАН.

Ранее мы давали советы дачникам о том, как вырастить рассаду помидор.

Что можно посадить после картошки

Картофельные кусты угнетают рост сорняков, но при этом извлекают из почвы много азота и фосфора. Некоторые культуры прекрасно растут на участке, где в прошлом году росла картошка:

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Бобовые культуры удобряют почву теми микроэлементами, которые высасывала картошка. Поэтому на картофельных грядках можно посадить горох, фасоль, бобовые сидераты.

удобряют почву теми микроэлементами, которые высасывала картошка. Поэтому на картофельных грядках можно посадить горох, фасоль, бобовые сидераты. Хорошо растут после картошки редис, хрен и репа .

. Кабачки, патиссоны и тыква дают хороший урожай на месте, где рос картофель.

дают хороший урожай на месте, где рос картофель. Смело сажайте лук и чеснок после картофеля. Урожай вас порадует.

после картофеля. Урожай вас порадует. Свекла - хороший преемник картошки. Их заболевания не пересекаются.

Что нельзя сажать после картофеля

Не рекомендуется выращивать капусту после картошки. Почва для неё будет недостаточно питательной и вы можете загубить урожай.

Не рекомендуется высаживать после картошки клубнику, иначе ягоды съедят медведки и проволочники.

После картошки нельзя выращивать другие пасленовые культуры: помидоры, сладкий и острый перец, баклажаны, табак. Дело в том, что у всех пасленовых общие вредители и болезни. Поэтому эти овощи будут часто болеть и страдать от колорадских жуков.

После чего можно посадить картошку

А где же выращивать саму картошку? Очень хорошую урожайность картошка показывает, если посадить её после капусты. Но грядок от капусты скорее всего не хватит. Дополнительно можно посадить картошку там, где в прошлом году росли огурцы, кабачки, зелень, шпинат. Хорошими предшественниками картошки считаются бобовые - они удобряют почву.

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