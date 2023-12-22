Когда наступает день рождения близкого человека, наша задача - порадовать его подарком. Чтобы избежать недоразумений или неловких ситуаций, следует учитывать определенные моменты при выборе подарка.
Что дарить на день рождения - это индивидуально и зависит от интересов и предпочтений человека. Можно подарить книгу любимого автора, предмет интерьера, отражающий его стиль, или билеты на концерт любимой группы.
Что категорически нельзя дарить - список
В качестве подарка не следует выбирать что-то оскорбительное.
- Провокационные подарки и подарки с "намеком". Например, подарок, связанный с личной гигиеной (антиперспирант, зубная паста), может быть воспринят неправильно.
- Подарки, требующие дополнительных обязательств или ухода. Например, дорогостоящий подарок, требующий постоянного ухода или обслуживания, может стать обременением для того, кому он предназначен.
- Предметы, которые могут навредить здоровью или окружающей среде. Это могут быть опасные игрушки для детей или продукты питания, на которые у человека аллергия.
- Нежелательные вещи, не соответствующие интересам человека. Например, алкоголь может быть неприятен для тех, кто не употребляет спиртное по убеждению или здоровью.
- Подарки, вызывающие негативные эмоции или ассоциации. Например, угощение для человека, который придерживается строгой диеты.
- Вещи, ограничивающие свободу выбора или выражения личности. Сюда относится косметика для девушек, парфюм или, например, таблетки для похудения.
- Подарки, неуместные для определенной ситуации или отношений. Например, подарок, слишком интимный для отношений между коллегами по работе или относительно новыми знакомыми.
Также важно учитывать, что подарки не должны ставить человека в неловкое положение или вызывать негативные эмоции.
Что нельзя дарить к расставанию - приметы
Подарков, связанных с романтическими эмоциями, следует избегать в случае расставания. Дары, напоминающие о прошлых отношениях, могут быть обидными или создать нежелательное напряжение.
Согласно приметам, категорически нельзя дарить желтые цветы, так как этот цвет сулит разлуку. С приметами также связана тема, почему нельзя дарить часы на день рождения. В различных культурах часы ассоциируются с уходом человека. Поэтому часы в подарок могут быть восприняты как намёк на расставание.
Что нельзя дарить на день рождения мужчине - совет
Не рекомендуется дарить очень интимные подарки или вещи, которые могут быть не связаны с его интересами. Лучше выбирать что-то практичное или связанное с его увлечениями.
Что нельзя дарить женщине - строгие табу
Подарки, подчеркивающие недостатки или навязывающие определенные стандарты красоты или поведения, следует избегать. Как уже упоминалось выше, не стоит дарить косметику и парфюмерию - эти вещи слишком индивидуальны. Также забудьте о подарках в виде обуви и одежды - без примерки такое нельзя покупать никому.
Ранее УНИАН рассказывал какие подарки на Новый год дарить можно, а какие нет.