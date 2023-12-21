Спойлер: ни за что не дарите мужчинам носки!

В преддверии зимних праздников у нас слишком много хлопот, в том числе и с тем, какие подарки на Новый год выбрать для своих родных и близких. Конечно, хочется, чтобы сюрприз принес человеку счастье и радость.

УНИАН рассказывает, что подарить на Новый год Дракона, а что нельзя на год Дракона покупать близким.

Подарки на Новый год 2024 - лучшие варианты

Самый удачный подарок, конечно, связан с хозяином года - Зеленым Деревянным Драконом. Но необязательно ограничиваться только сувенирами.

Видео дня

Одежда

Ваши близкие точно обрадуются, если вы пополните их гардероб стильной одеждой с символикой Нового года. В зимнее время, например, свитер с драконом станет незаменимым. Что касается цветов, то лучше выбирать одежду зеленого, изумрудного и голубого оттенков.

Если вы решите подарить обувь, то идеальным вариантом будут актуальные модели металлического или серебристого цветов. Как рассказал астролог Влад Росс, именно эти цвета привлекут удачу и счастье в Новом году.

Украшение

Украшения носят как женщины, так и мужчины. Поэтому это отличный вариант для новогоднего подарка. При этом обратите внимание на то, что украшение должно быть лаконичным. От красных ниток с кулоном лучше отказаться, потому что, по словам астролога, красный цвет символизирует Марс - планету войны.

Книжный набор

Если среди ваших близких есть книголюбы, то такой вариант подарка их обрадует. Мужчинам можно подарить комиксы или книги по личностному росту, а девушкам - романы, например. Тем более, сейчас на пике популярности романы Коллин Гувер. "Залишся, якщо кохаєш", "Покинь, якщо кохаєш", "Лейла", "9 листопада", "Спогади про нього" - книги, которые точно понравятся девушке.

Адвент-календарь

Подарки - это не только приятно, но и дорого. Поэтому, если вы хотите немного сэкономить, то предлагаем вам обратить внимание на адвент-календарь. На самом деле он не только полезный, потому что показывает дату, но и достаточно забавный. Человек, открывая каждое окошко в календаре, находит за ним какую-то приятную мелочь - конфетку, печенье, игрушку или пожелание.

Сертификат на обучение

Это очень крутой подарок, особенно если ваши близкие давно хотели записаться на какие-то курсы. Вы сэкономите им время на поиски, а также сохраните львиную долю их денег.

Что нельзя дарить на Новый год - приметы

Если вы не знаете, что нельзя на год Дракона дарить, то раскрываем вам все карты. Будьте осторожны, потому что можете подложить "свинью" близкому человеку.

Пустой кошелек

Пустой кошелек сулит владельцу бедность. Чтобы он жил в достатке, то лучше выбирать кошелек черного или красного цвета, а также положить туда пару монет и купюр. Тогда его финансовое состояние будет удовлетворительным.

Часы

Ни для кого не секрет, что часы символизируют утекшее время. Человек, который дарит часы, подсознательно делает так, чтобы годы жизни у принимателя подарка сокрощались. Также они символизируют разлуку с близким человеком. Именно поэтому запомните, что нельзя дарить на Новый год девушке или парню такой сомнительный предмет.

Свечи

Сюда стоит включить даже ароматизированные свечи. В народе считается, что они предвещают скорые похороны. Поэтому логично, что от такого подарка стоит отказаться.

Ножи

Острые и колющие предметы символизируют ссоры и несчастные случаи. Чтобы избежать негативных последствий на весь год, ножи не стоит класть под ёлку в качестве подарка.

Нижнее белье

Наверняка вы не ожидали увидеть нижнее белье в запрещенном списке, потому что девушки часто дарят своим избранникам носки. Оказывается, что эта одежда сулит измены и уход из семьи. Если вы не хотите, чтобы ваш любимый оставил вас, забудьте о таком подарке как носки.

Теперь вы знаете, что дарить в год Дракона 2024, чтобы владельцы ваших подарков были счастливы и успешны. Эти простые советы помогут вам быстрее определиться и сделать правильный выбор. Однако, все же лучше заранее уточнить у близких, какой именно подарок они хотят.

Вас также могут заинтересовать новости: