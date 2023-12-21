В преддверии зимних праздников у нас слишком много хлопот, в том числе и с тем, какие подарки на Новый год выбрать для своих родных и близких. Конечно, хочется, чтобы сюрприз принес человеку счастье и радость.
УНИАН рассказывает, что подарить на Новый год Дракона, а что нельзя на год Дракона покупать близким.
Подарки на Новый год 2024 - лучшие варианты
Самый удачный подарок, конечно, связан с хозяином года - Зеленым Деревянным Драконом. Но необязательно ограничиваться только сувенирами.
- Одежда
Ваши близкие точно обрадуются, если вы пополните их гардероб стильной одеждой с символикой Нового года. В зимнее время, например, свитер с драконом станет незаменимым. Что касается цветов, то лучше выбирать одежду зеленого, изумрудного и голубого оттенков.
Если вы решите подарить обувь, то идеальным вариантом будут актуальные модели металлического или серебристого цветов. Как рассказал астролог Влад Росс, именно эти цвета привлекут удачу и счастье в Новом году.
- Украшение
Украшения носят как женщины, так и мужчины. Поэтому это отличный вариант для новогоднего подарка. При этом обратите внимание на то, что украшение должно быть лаконичным. От красных ниток с кулоном лучше отказаться, потому что, по словам астролога, красный цвет символизирует Марс - планету войны.
- Книжный набор
Если среди ваших близких есть книголюбы, то такой вариант подарка их обрадует. Мужчинам можно подарить комиксы или книги по личностному росту, а девушкам - романы, например. Тем более, сейчас на пике популярности романы Коллин Гувер. "Залишся, якщо кохаєш", "Покинь, якщо кохаєш", "Лейла", "9 листопада", "Спогади про нього" - книги, которые точно понравятся девушке.
- Адвент-календарь
Подарки - это не только приятно, но и дорого. Поэтому, если вы хотите немного сэкономить, то предлагаем вам обратить внимание на адвент-календарь. На самом деле он не только полезный, потому что показывает дату, но и достаточно забавный. Человек, открывая каждое окошко в календаре, находит за ним какую-то приятную мелочь - конфетку, печенье, игрушку или пожелание.
- Сертификат на обучение
Это очень крутой подарок, особенно если ваши близкие давно хотели записаться на какие-то курсы. Вы сэкономите им время на поиски, а также сохраните львиную долю их денег.
Что нельзя дарить на Новый год - приметы
Если вы не знаете, что нельзя на год Дракона дарить, то раскрываем вам все карты. Будьте осторожны, потому что можете подложить "свинью" близкому человеку.
- Пустой кошелек
Пустой кошелек сулит владельцу бедность. Чтобы он жил в достатке, то лучше выбирать кошелек черного или красного цвета, а также положить туда пару монет и купюр. Тогда его финансовое состояние будет удовлетворительным.
- Часы
Ни для кого не секрет, что часы символизируют утекшее время. Человек, который дарит часы, подсознательно делает так, чтобы годы жизни у принимателя подарка сокрощались. Также они символизируют разлуку с близким человеком. Именно поэтому запомните, что нельзя дарить на Новый год девушке или парню такой сомнительный предмет.
- Свечи
Сюда стоит включить даже ароматизированные свечи. В народе считается, что они предвещают скорые похороны. Поэтому логично, что от такого подарка стоит отказаться.
- Ножи
Острые и колющие предметы символизируют ссоры и несчастные случаи. Чтобы избежать негативных последствий на весь год, ножи не стоит класть под ёлку в качестве подарка.
- Нижнее белье
Наверняка вы не ожидали увидеть нижнее белье в запрещенном списке, потому что девушки часто дарят своим избранникам носки. Оказывается, что эта одежда сулит измены и уход из семьи. Если вы не хотите, чтобы ваш любимый оставил вас, забудьте о таком подарке как носки.
Теперь вы знаете, что дарить в год Дракона 2024, чтобы владельцы ваших подарков были счастливы и успешны. Эти простые советы помогут вам быстрее определиться и сделать правильный выбор. Однако, все же лучше заранее уточнить у близких, какой именно подарок они хотят.