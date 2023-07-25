В июле начинается самая горячая пора для заготовок на зиму. Овощей и фруков становится много и цена на них падает, поэтому хозяйкам нужно этим воспользоваться.

В июле на участках и базарах уже полным ходом начали появляться фрукты, овощи и ягоды. А это значит, что наступает горячая пора для хозяек, мечтающих сделать разнообразные заготовки на зиму. Что можно консервировать в июле месяце - читайте в материале.

Какие заготовки сделать в июле - идеи опытных хозяек

Что консервируют в июле, хорошо знали наши бабушки. Прежде всего они обращали внимание на смородину, малину и вишни. Если ваши домашние их любят, то у вас в арсенале компоты и варенье из них. А из вишни еще можно приготовить и наливку. Также можно закрыть персики и абрикосы.

Из овощей в июле полным полно гороха, кабачков и огурцов. Из последних двух получатся отличные салаты. В это время на грядках уже появляются ранние сорта томатов.

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Что консервировать в августе - что советуют хозяйки

На последний летний месяц припадает пик консервирования. В этом месяце много помидор, поэтому хозяйки уже закрывают томатный сок и увеличивают приготовление салатов, борщевых заправок, лечо и аджики.

Также консервируют в августе перец, патиссоны, баклажаны, фасоль. Хозяйки с опытом советуют из баклажанов готовить на зиму разные закуски и салаты, а также икру.

Что закрывают в августе из фруктов, так это груши, яблоки и сливы. Из них получается отличное варенье, а еще их можно закрывать целиком. Дополнительно стоит обратить внимание на дыню - из нее получится отличный джем.

Если вы любите консервированные арбузы, то их тоже нужно закрывать как раз в августе.

Ранее УНИАН писал, как заморозить ягоды в контейнере.

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