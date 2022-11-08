Из-за ракетных ударов России по критической инфраструктуре практические во всех регионах Украины происходят веерные отключения электроэнергии. Впереди тяжелая зима, поэтому украинцам нужно приспосабливаться к жизни без света.
Предлагаем узнать, что использовать, если нет света, как сделать обычную свечу дома и что можно использовать вместо свечи, чтобы ваши вечера были не такими тёмными.
Что можно использовать вместо свечи: советы от знатоков
Предлагаем взять себе на заметку альтернативные варианты для освещения помещений вечером и ночью, если в вашем доме не оказалось свечи:
- светодиодная лента - работает от постоянного тока и подключается к источнику тока с постоянным напряжением величиной обычно 12 В, реже 24 В и 5 В, может работать от батареек;
- гирлянды на батарейках - может работать до 2-3-х дней; а среднем от недорогих батареек светодиоды горят 24 часа ярко, затем яркость будет понижаться постепенно;
светодиодные фонари - очень компактны и максимально экономно расходуют электроэнергию из аккумулятора или батарейки;
керосиновая лампа - в интернете такие лампы называются "туристические", но для них необходимо запастись и керосином;
генератор - самый простой, который поможет включить пару лампочек, чайник - обойдется в несколько тысяч гривень, но есть и более серьёзные варианты.
Как сделать свечу дома
Если отключение света вас застало внезапно, а в квартире нет даже свечей для торта, рассказываем, что нужно, чтоб сделать свечу дома.
Самодельная свеча без воска
- Возьмите любую банку из-под консервов или обрежьте жестяную банку из-под пива, либо в экстренных случаях подойдет даже обычное керамическое блюдце.
- Также вам понадобится обычная вата и любое масло.
- Сверните вату в импровизированный фитиль и закрепите ее в банке или на блюдце.
- Налейте масло в емкость, чтобы вата немного пропиталась, и можно зажигать.
Так же можно сделать свечу своими руками из подручных материалов. В частности - из мыла.
Как сделать свечу из мыла: видео
Теперь вы знаете, что делать, если отключили свет и чем можно заменить свечу. Так же предлагаем узнать, как сделать плиту из свечей своими руками и как дешево утеплить окна.
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