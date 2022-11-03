Сделать самодельную плиту можно из деревянных досок и нескольких свечей.

Многие украинцы сейчас живут в условиях частого отключения света. Скорее всего, такая ситуация продлится долго. Владельцам электрических плит стоит задуматься об альтернативных способах приготовления пищи.

Предлагаем смастерить своими руками простую конструкцию из деревянных досок и свечей, в которой можно готовить еду. Плита представляет собой коробку, в которую вставляется кастрюля. На дне коробки под кастрюлей стоят чайные свечи, которые выделяют тепло для приготовления пищи.

Ранее мы писали, как сделать свечной обогреватель своими руками, чтобы отапливать комнату.

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Как сделать плиту из свечей своими руками

Вам понадобится:

кастрюля для приготовления пищи;

несколько досок из древесины;

чайные свечи;

шурупы;

гвозди;

деревянные или металлические шайбы;

клей для дерева.

Сначала нужно измерить диаметр кастрюли - от него зависит размер плиты. Если диаметр кастрюли составляет 24 см, то нужно подобрать доски высотой примерно 75 см и шириной 20 см. На верхней доске нужно вырезать отверстие размером примерно 24,5 см (чуть больше, чем диаметр кастрюли). Затем прикрепите к верхушке 4 доски - это будут боковые грани. Проклейте их клеем для дерева.

Высоту коробки нужно подбирать таким образом, чтобы дно кастрюли находилось на 3 см выше огня от свечей. Подберите такую высоту и закрепите дно кастрюли шурупами.

На дно коробки нужно прикрепить четыре "ножки" из любого материала в четыре угла доски. Также в дне нужно сделать несколько отверстий. Нужно это для того, чтобы коробка была приподнята и в неё попадал воздух для горения свеч.

Чтобы свечи внутри коробки хорошо горели, устройство нужно поставить в хорошо проветриваемом месте, например, возле окна или напротив маленького вентилятора.

Для приготовления пищи на дно кастрюли поставьте 3 маленькие свечки, которые горят 3 часа, и 3 больших, которые горят 10 часов. Большие свечи быстро нагревают кастрюлю, а маленькие поддерживают тепло. Зажгите свечи и вставьте в коробку кастрюлю с едой.

Такого количества свечей хватит на 8 часов непрерывного горения. В такой конструкции можно готовить любую еду, в том числе и мясо.

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