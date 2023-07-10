Эти доступные и копеечные способы помогут избавиться от ягодного сока на одежде навсегда.

Пятна от ягод - самое частое загрязнение летом. Такие загрязнения часто остаются на одежде после поездки на дачу. А у детей следы от ягод появляются постоянно. Мы рассказали, чем вывести пятна от ягод быстро и недорого.

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Что нельзя делать

Не пытайтесь вывести пятно от ягод на белом или цветном с помощью уксуса или лимонной кислоты. Уксус, как окислитель, делает пятна от ягод, фруктов, соков и вина лишь более стойкими и яркими.

Кипяток

Самый популярный и надежный способ, как вывести пятна от ягод, - это воспользоваться кипятком. Особенно хорош этот способ в том случае, если загрязнение совсем свежее. Всё очень просто - полейте пятна от ягод кипятком, и они исчезнут на глазах. Лучше делать это не в раковине, а над кастрюлей, поскольку кипяток может разрушать водопроводные трубы.

Пятновыводитель

Чтобы вывести пятна от ягод на цветной одежде, воспользуйтесь профессиональными средствами. Нанесите пятновыводитель на след от ягод и оставьте на 10-15 минут, затем смойте средство и постирайте вещь в машинке. Не держите средство на ткани слишком долго, иначе вещь выцветет. Самые популярные пятновыводители с хорошими отзывами это Vanish, Dr. Beckmann, Sodasan.

Кислородный порошок

Если вам интересно, как вывести застарелое пятно от ягод - купите кислородный порошок. Это средство справится даже с давними и крупными пятнами. 3 столовые ложки порошка растворите в 1 л кипятка. Подождите, пока вода немного остынет, и окуните загрязненную вещь на 30-40 минут. Затем постирайте вещь в машинке. Кислородным порошком можно стирать как белые, так и цветные вещи.

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