Чтобы тыква порадовала отличным урожаем, ей требуются подкормки в августе.

Тыква как культура весьма неприхотлива и хорошо плодоносит в наших широтах. Но любым подкормкам растение будет радо, и отблагодарит дачника богатым урожаем.

Удобрить растение можно в начале августа, чтобы стимулировать рост плодов. Подкормку тыквы совмещают с поливом - сначала поливают водой, потом вносят удобрение. Но если земля влажная после дождя, то поливать её не нужно.

Ранее мы также рассказывали, чем удобрить огурцы летом.

Минеральные удобрения для тыквы

Тыква хорошо плодоносит после внесения минеральных удобрений. Купить их можно в агромагазине. Лучшие удобрения для этой культуры - суперфосфат и сульфат калия. А вот азотные удобрения использовать можно лишь в том случае, если у тыквы пожелтели листья.

Древесная зола

Зола богата калием, который нужен для роста тыквы, а также отпугивает слизней. Золой можно просто посыпать землю у корней тыквы или высыпать на листья. Также можно приготовить раствор золы и воды в соотношении 1:5 и полить растения под корень.

Навоз

Навоз отлично обогащает почву и повышает плодородность. Навозное удобрение вносят на этапе роста молодых плодов. Одно ведро навоза разбавьте пятью ведрами воды и оставьте на 3 дня. Затем полученный настой разбавьте ещё пятью ведрами воды. Выливайте по 3 л жидкости под каждый куст.

Куриный помет

Помет выложите на дно ведра и залейте водой. Поставьте в солнечное место и оставьте семь на 3-4 дня. Затем разбавьте этот раствор водой в соотношении 1:20. Поливайте тыквы на этапе активного роста плодов.

Раствор из трав

Приготовить подкормку для тыквы можно из любых трав и сорняков, но лучше всего использовать крапиву. Она не только насыщает почву полезными веществами, но и отпугивает вредителей.

Траву следует нарезать или порвать руками, и наполнить бочку или ведро наполовину. Затем емкость заливают водой до края и оставляют на несколько дней под солнцем. Полученный раствор разводят с водой в соотношении 1:10 и поливают тыкву под корень.

Раствор из дрожжей и сахара

Это универсальное удобрение, которое можно использовать для любых культур. 100 г прессованных дрожжей и 100 г сахара разбавьте в 10 л горячей воды. Оставьте смесь бродить на неделю. Затем разбавьте раствор ещё 10 литрами воды. Поливайте тыкву под корень - по одному литру воды на куст.

Вас также могут заинтересовать новости: