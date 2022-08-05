Тыква как культура весьма неприхотлива и хорошо плодоносит в наших широтах. Но любым подкормкам растение будет радо, и отблагодарит дачника богатым урожаем.
Удобрить растение можно в начале августа, чтобы стимулировать рост плодов. Подкормку тыквы совмещают с поливом - сначала поливают водой, потом вносят удобрение. Но если земля влажная после дождя, то поливать её не нужно.
Ранее мы также рассказывали, чем удобрить огурцы летом.
- Минеральные удобрения для тыквы
- Древесная зола
- Навоз
- Куриный помет
- Раствор из трав
- Раствор из дрожжей и сахара
Минеральные удобрения для тыквы
Тыква хорошо плодоносит после внесения минеральных удобрений. Купить их можно в агромагазине. Лучшие удобрения для этой культуры - суперфосфат и сульфат калия. А вот азотные удобрения использовать можно лишь в том случае, если у тыквы пожелтели листья.
Древесная зола
Зола богата калием, который нужен для роста тыквы, а также отпугивает слизней. Золой можно просто посыпать землю у корней тыквы или высыпать на листья. Также можно приготовить раствор золы и воды в соотношении 1:5 и полить растения под корень.
Навоз
Навоз отлично обогащает почву и повышает плодородность. Навозное удобрение вносят на этапе роста молодых плодов. Одно ведро навоза разбавьте пятью ведрами воды и оставьте на 3 дня. Затем полученный настой разбавьте ещё пятью ведрами воды. Выливайте по 3 л жидкости под каждый куст.
Куриный помет
Помет выложите на дно ведра и залейте водой. Поставьте в солнечное место и оставьте семь на 3-4 дня. Затем разбавьте этот раствор водой в соотношении 1:20. Поливайте тыквы на этапе активного роста плодов.
Раствор из трав
Приготовить подкормку для тыквы можно из любых трав и сорняков, но лучше всего использовать крапиву. Она не только насыщает почву полезными веществами, но и отпугивает вредителей.
Траву следует нарезать или порвать руками, и наполнить бочку или ведро наполовину. Затем емкость заливают водой до края и оставляют на несколько дней под солнцем. Полученный раствор разводят с водой в соотношении 1:10 и поливают тыкву под корень.
Раствор из дрожжей и сахара
Это универсальное удобрение, которое можно использовать для любых культур. 100 г прессованных дрожжей и 100 г сахара разбавьте в 10 л горячей воды. Оставьте смесь бродить на неделю. Затем разбавьте раствор ещё 10 литрами воды. Поливайте тыкву под корень - по одному литру воды на куст.