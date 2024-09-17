Разбираемся, почему появляется желтая полоса и как отмыть унитаз внутри от нее.

Желтая полоса часто появляется внутри унитаза - даже когда его регулярно чистят. Отмыть эту самую полосу порой бывает очень трудно, так как обычные чистящие средства не справляются. Но способы от нее избавиться все же есть - рассказываем, чем отмыть желтую полосу в унитазе и как предупредить ее появление.

Почему появляется желтая полоса на унитазе - как убрать ее с помощью подручных средств

Желтая полоса в унитазе может появляться из-за плохого качества воды, а также нерегулярной чистки сантехники. Иногда случается, что подтекает бачок унитаза, а вода содержит много железа - от него остаются следы ржавчины. Почините бачок - и проблемы больше не возникнет.

Есть два простых способа, как убрать желтую полосу в унитазе:

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Сода

Нужно нанести равномерный слой соды вдоль мокрой желтой полосы. Делать это нужно вечером, ночью унитазом желательно не пользоваться, иначе чистящий слой смоется. Утром полосу следует почистить ершиком и смыть грязь водой.

Уксус

Туалетную бумагу или же бумажное полотенце следует пропитать укусом (9%) и выложить вдоль желтой полосы в унитазе - в виде такого себе "компресса". Делать это также нужно на ночь, а утром убрать его и почистить это место ершиком.

Ранее мы рассказывали, что делать, ели течет унитаз после смыва - решение за 5 минут.

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