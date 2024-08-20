Благодаря этому методу любая женщина сможет быстро отремонтировать сантехнику.

Изношенная сантехника часто ломается, а поставить новую - дорогое удовольствие. Приходится звать сантехников, услуги которых стоят тоже недешево, тем более, что далеко не всегда их ремонт гарантирует исправную работу. УНИАН выяснил, как за 5 минут все починить самостоятельно, если вода не набирается в бачок, а течет в унитаз.

Почему течет бачок унитаза

Причина, почему после слива течет вода в унитазе, чаще всего, одна - сломалась запорная арматура в самом бачке унитаза. К этому приводят разные поломки - может быть поврежден спусковой рычаг из-за слишком агрессивного обращения с ним. Также иногда причиной неисправностей становятся накипь и ржавчина (так происходит, если нет фильтра грубой очистки). Третий вариант - элементарно клапан мог износиться, а так как это основной элемент арматуры, от него много зависит. Сами клапаны полимерные или резиновые, а значит, не вечные.

Что делать, если вода из бачка течет прямо в унитаз

Представьте себе ситуацию - вы сделали свои важные дела в "комнате переговоров", а потом заметили, что течет бачок унитаза с кнопкой - что делать? Вызывать мастера? Стучать к соседу? Нет, можно починить самостоятельно. УНИАН предлагает элементарный метод, с которыми справится любая женщина.

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Запоминайте, что делать, если вода в унитазе не останавливается, и течет бачок:

Снять верхнюю крышку унитаза (ту, в которой кнопка слива воды) и отложить ее в сторону.

Увидеть, что внутри есть два клапана - впускной (справа) и выпускной (слева). Причиной протекания может быть любой из них.

Перекрыть подачу воды к унитазу (повернуть вентиль холодной воды так, чтобы он был не параллельно по отношению к трубе, а перпендикулярно);

Спустить всю воду из бачка (нажать на пластиковую кнопку сверху на выпускном клапане).

Держа двумя руками и поворачивая, снять впускающий клапан (на котором вы нажимали кнопку).

Достать клапан из бачка, увидеть, что внизу у него есть второй клапан - круглая резинка меньшего диаметра.

Снять ее, промыть от грязи, проверить на предмет повреждений.

Если повреждений нет, поставить резинку обратно, если есть, заменить на другую (она стоит копейки).

Промыть щеткой от грязи то отверстие в бачке, из которого вы достали клапан.

Поставить выпускающий клапан на место в бачок, попадая в пазы и поворачивая по часовой стрелке до характерного щелчка.

Установить обратно крышку унитаза.

ВАЖНО: ни в коем случае не применять силу при снятии или установке клапана - абсолютно все детали в бачке снимаются легко и просто, даже если есть накипь и грязь.

Мы рассмотрели ситуацию с очисткой выпускного клапана, именно потому что течет вода из бачка в унитаз, в 9 из 10 случаев из-за него. Если пропускает впускной клапан (тот, который справа), то уровень воды в бачке покрывает выпускной клапан и затекает внутрь отверстия, расположенного посредине. Но как правило, так не происходит - в большинстве случаев проблема решается именно тщательной очисткой клапанов от отложений.

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