Изношенная сантехника часто ломается, а поставить новую - дорогое удовольствие. Приходится звать сантехников, услуги которых стоят тоже недешево, тем более, что далеко не всегда их ремонт гарантирует исправную работу. УНИАН выяснил, как за 5 минут все починить самостоятельно, если вода не набирается в бачок, а течет в унитаз.
Почему течет бачок унитаза
Причина, почему после слива течет вода в унитазе, чаще всего, одна - сломалась запорная арматура в самом бачке унитаза. К этому приводят разные поломки - может быть поврежден спусковой рычаг из-за слишком агрессивного обращения с ним. Также иногда причиной неисправностей становятся накипь и ржавчина (так происходит, если нет фильтра грубой очистки). Третий вариант - элементарно клапан мог износиться, а так как это основной элемент арматуры, от него много зависит. Сами клапаны полимерные или резиновые, а значит, не вечные.
Что делать, если вода из бачка течет прямо в унитаз
Представьте себе ситуацию - вы сделали свои важные дела в "комнате переговоров", а потом заметили, что течет бачок унитаза с кнопкой - что делать? Вызывать мастера? Стучать к соседу? Нет, можно починить самостоятельно. УНИАН предлагает элементарный метод, с которыми справится любая женщина.
Запоминайте, что делать, если вода в унитазе не останавливается, и течет бачок:
- Снять верхнюю крышку унитаза (ту, в которой кнопка слива воды) и отложить ее в сторону.
- Увидеть, что внутри есть два клапана - впускной (справа) и выпускной (слева). Причиной протекания может быть любой из них.
- Перекрыть подачу воды к унитазу (повернуть вентиль холодной воды так, чтобы он был не параллельно по отношению к трубе, а перпендикулярно);
- Спустить всю воду из бачка (нажать на пластиковую кнопку сверху на выпускном клапане).
- Держа двумя руками и поворачивая, снять впускающий клапан (на котором вы нажимали кнопку).
- Достать клапан из бачка, увидеть, что внизу у него есть второй клапан - круглая резинка меньшего диаметра.
- Снять ее, промыть от грязи, проверить на предмет повреждений.
- Если повреждений нет, поставить резинку обратно, если есть, заменить на другую (она стоит копейки).
- Промыть щеткой от грязи то отверстие в бачке, из которого вы достали клапан.
- Поставить выпускающий клапан на место в бачок, попадая в пазы и поворачивая по часовой стрелке до характерного щелчка.
- Установить обратно крышку унитаза.
ВАЖНО: ни в коем случае не применять силу при снятии или установке клапана - абсолютно все детали в бачке снимаются легко и просто, даже если есть накипь и грязь.
Мы рассмотрели ситуацию с очисткой выпускного клапана, именно потому что течет вода из бачка в унитаз, в 9 из 10 случаев из-за него. Если пропускает впускной клапан (тот, который справа), то уровень воды в бачке покрывает выпускной клапан и затекает внутрь отверстия, расположенного посредине. Но как правило, так не происходит - в большинстве случаев проблема решается именно тщательной очисткой клапанов от отложений.