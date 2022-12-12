Зима с её морозами и отсутствием зелени трудно дается домашним животным. Владельцы курей хорошо знают, что в холодное время года птицы хуже несутся и чаще болеют. На птицефабриках птичники зимой освещают и отапливают, но обычной семье это не по карману. Чтобы домашние куры легче пережили зиму, их рацион обогащают витаминами.
Ранее мы советовали, что делать, чтобы куры хорошо неслись.
Как кормить кур зимой - лучшие советы
- В холодное время года птицы тратят больше калорий на обогрев своего тела. Поэтому суточную норму корма зимой увеличивают примерно на 15%.
- Самый большой процент в рационе курей зимой приходится на зерновые культуры: кукурузу, пшеницу или ячмень. Перед кормлением зерно нужно раздробить.
- Влажная мешанка зимой должна составлять около 30% всего корма. Мешанку обычно варят из нескольких видов крупы, картошки и рыбьего жира. Такой влажный корм зимой дают зотдельно от сухого, 4 раза в день. Для сравнения, сухое зерно обычно насыпают в кормушки дважды в день.
- Куры будут нести больше яиц зимой, если вмешать в корм белок. Это может быть костная мука или измельчённая яичная скорлупа. Белок очень важно добавлять в корм птиц, если хотите вывести домашних цыплят.
- Зимой куры страдают от недостатка витаминов. Компенсировать это можно с помощью овощей, таких как свекла, кабачки, тыква, тертая морковь. Также птицам дают отварной картофель. Днем по курятнику можно разложить капустные листы.
- Зелень зимой очень полезна для пищеварения курей и витаминного состава яиц. Особенно важно кормить зимой зеленью молодых курей возрастом до 2 лет. Для этого с лета засушивают крапиву, клевер, мышиный горошек и другие травы. Горсть травы добавляют в ежедневный корм. Если не заготовили траву летом, её можно купить на базаре.
- В сельскохозяйственных магазинах можно купить измельчённые ракушки для добавления в корм птиц. Взрослые несушки могут обойтись без такой добавки, а вот молодняку и бройлерам ракушки очень полезны.
- Полезный источник белка и жира для курей зимой - это жмых. Заводчикам рекомендуют добавлять в корм немного жмыха дважды в день.
- Если куры зимой болеют, худеют или линяют, стоит купить в ветеринарном магазине минеральные добавки в корм. Также во влажную мешанку утром можно покрошить кусочек мела.