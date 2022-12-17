Рассказываем, как и сколько варить чечевицу в зависимости от ее цвета.

Из чечевицы получаются замечательные супы, гарниры, салаты и даже котлеты, но эти бобовые у нас популярны не очень. И знаете, почему? Часто мы просто не знаем, как правильно готовить чечевицу. Хотя на самом деле в этом нет ничего сложного. Как варить чечевицу разных цветов - читайте в материале УНИАН.

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Как варить чечевицу - 5 основных правил

Чечевица бывает разных видов: красной, желтой, зеленой, коричневой и даже черной. В зависимости от цвета ее по-разному готовят. Но есть и общие правила приготовления єтих бобовых:

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Перед варкой чечевицу нужно хорошо промыть под проточной водой.

Зеленую и коричневую чечевицу перед приготовлением нужно замачивать, желтую, красную и черную - не нужно.

Воды должно быть в два раза больше, чем бобов. То есть, на 1 стакан чечевицы - 2 стакана воды.

Солить чечевицу нужно в конце варки - если посолить сразу, то готовить придется на 5-10 минут дольше, и она может получиться твердой.

Варить чечевицу нужно сначала на среднем огне, а после того, как она закипит - на медленном.

Крышкой накрывать чечевицу не нужно, но нужно снимать пену и время от времени помешивать - бобовые могут пригореть и прилипнуть ко дну.

Как варить чечевицу в зависимости от ее цвета

Чечевица разных цветов готовится разное количество времени, а некоторые виды нужно предварительно замачивать, что чечевица не была жесткой.

Как варить зеленую чечевицу и сколько

Зеленая чечевица хорошо сохраняет форму, поэтому после варки вы получите целенькие бобы.

Замочите зеленую чечевицу в холодной воде на 1-2 часа. Слейте жидкость и промойте под проточной водой. Залейте чистой водой, дайте закипеть, после закипания варите чечевицу примерно 40 минут.

Зеленую чечевицу используют для гарниров и в салатах.

Как варить коричневую чечевицу и сколько

Коричневая чечевица разваривается чуть больше, чем зеленая.

Залейте бобы холодной водой, оставьте на 40–60 минут. Затем ополосните под проточной водой, налейте чистую воду, доведите до кипения. Варите около 30 минут.

Из коричневой чечевицы готовят супы, рагу и запеканки.

Как варить красную и желтую чечевицу и сколько

Красную и желтую чечевицу не нужно замачивать.

Промойте чечевицу, добавьте воду, дайте закипеть. После закипания готовьте бобовые 10–15 минут.

Желтую и красную чечевицу используют для приготовления пюре, каш, супов-пюре.

Как варить черную чечевицу и сколько

Черная чечевица не так популярна как другие виды, но она прекрасна тем, что быстро готовится и хорошо сохраняет форму.

Черную чечевицу тоже не нужно замачивать - промойте бобовые, залейте водой и варите примерно 20 минут.

Черную чечевицу хорошо использовать в салатах или как гарнир.

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