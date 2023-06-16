Рассказываем, какой запах не переносят комары и как избавиться от них за 5 минут.

В летнюю жару многие насекомые атакуют людей, жужжащие маленькие комары - не исключение. Для того чтобы прогнать надоедливых вредителей, не обязательно идти в магазин за дорогостоящей "пшикалкой". В этом материале вы узнаете, что лучше всего помогает от комаров в квартире и на открытом воздухе.

Самое эффективное средство от комаров дома - варианты

Существуют три пряности, которые найдутся в шкафчике запасливой хозяйки. Эти специи - находка не только в процессе кулинарии, но и как самое эффективное средство от комаров дома:

гвоздика - поместить несколько бутонов в дольку апельсина или лимона, разложить по квартире;

- поместить несколько бутонов в дольку апельсина или лимона, разложить по квартире; нашатырь - нанести на тряпку или ватный диск, обработать все поверхности в квартире;

- нанести на тряпку или ватный диск, обработать все поверхности в квартире; лавровый лист - поджечь и окурить помещение (пока держится запах, комаров не будет).

Также можете приготовить средство от комаров своими руками - удивительный коктейль из гвоздики и водки. Вам нужно взять 10 бутонов гвоздики и залить их 100 граммами водки. Настаивать смесь неделю, потом перелить в пульверизатор и, по необходимости, разбрызгать на тело.

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Этот метод отлично подходит, если вы не знаете, как избавиться от комаров на ночь - в "коктейле" не остается спирта (он весь испаряется), поэтому такой самодельный репеллент подходит даже для детей.

Бюджетное средство от комаров на открытом воздухе - какое выбрать

Поездки на природу в летние месяцы - нормальная практика, как и отдых с палатками. Но романтическо-дружеский уик-енд могут испортить кровососущие насекомые, поэтому средство от комаров на природе необходимо, рекомендуем несколько из них:

можжевельник - бросить несколько веточек в костер (запах отпугивает комаров);

- бросить несколько веточек в костер (запах отпугивает комаров); ванилин и детский крем - смешать порошок с кремом, нанести на кожу;

- смешать порошок с кремом, нанести на кожу; эвкалиптовое масло и лимон - накапать 10 капель масла в емкость с соком 1 лимона, нанести на кожу;

- накапать 10 капель масла в емкость с соком 1 лимона, нанести на кожу; эфирное масло лаванды и спирт - налить в пульверизатор 50 мл спирта, добавить 50 капель масла и долить воды, а затем пшикать средством тело.

Есть еще и средство от комаров народное, но не очень приятное. Вам нужно 5-6 зубчиков чеснока прокипятить в стакане воды пару минут, остудить этот отвар, перелить в подходящую емкость и обработать настоем палатку.

Более приятный метод - использовать эфирные масла аниса, апельсина, чайного дерева или мяты. Их нужно смешать с 1 ст.л любого растительного масла и смазать кожу. Также можете разбрызгать масла в палатке или капнуть пару капель в костер.

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