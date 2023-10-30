Рассказываем, чем убрать запах мочи в туалете и обеспечить благоухание навсегда.

Санузел, совмещенный или раздельный, оказывается местом не только справления нужды, но и отдельного времяпрепровождения - как правило, подумать о жизни в таком месте получается лучше, чем где-либо. Однако проблема неприятных запахов касается почти каждого человека с таким благом цивилизации - УНИАН выяснил, как убрать запах мочи в туалете, а также ароматы фекалий или кошачьего наполнителя.

От чего появляется запах в туалете - как избавиться от первопричины

Прежде чем переживать о том, чем убрать запах в туалете, попробуйте выяснить, откуда он появляется. Конечно, если не нажимать кнопку слива после каждого справления нужды, такие вопросы отпадут сами собой, но вряд ли разумный человек забывает сливать воду. Тогда причины возникновения смрада могут быть иными:

неправильная проектировка канализационной системы (отсюда, кстати, резкий устойчивый запах канализации в туалете);

нерегулярная или некачественная уборка санузла;

неработоспособная вентиляция;

сломанные сифоны.

Чаще всего один из этих факторов становится причиной далеко не фиалковых ароматов в отхожем месте. Проверьте каждый пункт списка и только тогда переходите к следующему шагу.

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Как избавиться от запаха мочи в туалете - лайфхак

Если вы поняли, что сифоны исправны, вентиляция и канализация в норме, значит, все дело в том, как вы убираете в туалете. Чтобы в туалете приятно пахло, нужно постоянно следить за состоянием санузла. Для владельцев домашних животных существует правило - регулярно чистить кошачий лоток, не дожидаясь, пока там образуются горы мокрого наполнителя, который питомец обязательно разнесет по квартире. Более того, если вашу кошку (или кота) не устроит состояние туалета, животное начнет "ходить" в цветы. Менять пеленку, которую часто стелют для маленьких собак, необходимо несколько раз в день - так у вас получится избавиться от двух факторов, заметно влияющих на запах в туалете.

Дальше можно вооружиться дополнительными средствами - освежителями воздуха в виде аэрозолей, специальными "липучками" или пластиковыми накладками для туалета и даже пакетированными ароматическими саше (они удобно крепятся к стене или шкафчику). Лучшее средство от запаха в туалете вы определите для себя сами, но лучше бороться с проблемой со всех сторон.

Удивительно, но даже ароматизированная туалетная бумага вносит свою лепту, наполняя помещение приятным запахом. Кроме того, она гораздо приятнее к телу, чем серая "наждачка", пусть и стоит дороже.

Как убрать запах в туалете без освежителя - народные методы

Опытные хозяйки говорят, что уборка в санузле - занятие хитрое, ведь даже один упущенный сантиметр может решить всё. К примеру, мало кто знает, что крепления сидения унитаза собирают на себе огромное количество бактерий. Именно эти детали в итоге становятся источником смрада, а вымывают их далеко не все. Поверьте, как только вы тщательно очистите крепления, неприятный запах улетучится надолго.

Еще один совет о том, как быстро освежить воздух в туалете, заключается в использовании пасты из лимона и соды. Вам нужно смешать два указанных ингредиента до состояния густой каши, нанести на губку и покрыть этой смесью унитаз. Оставить на 20-30 минут, смыть все водой и вытереть бумажными полотенцами. Такое народное средство оставляет после себя защитную пленку, благодаря этому бактерии не распространяются на сантехнике, значит, и неприятный запах не появляется.

Дополнительно вымойте стены раствором уксуса, воды и эфирного масла. Мало кто об этом задумывается, но стены (даже покрытие плиткой) могут впитывать в себя ароматы. Если туалет по каким-то причинам стал эпицентром неприятного запаха, все поверхности уже его впитали, а вам нужно их освежить.

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