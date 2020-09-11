Благодаря действиям активистов были уничтожены более 100 надписей, которые "рекламировали" Telegram-каналы, где продаются наркотики.

В Киеве активисты начали борьбу с граффити, которые рекламируют Telegram-каналы, где продаются наркотики.

О старте и результатах трехдневной акции по уничтожению надписей адресов Telegram-каналов, торгующих наркотическими веществами рассказал на своей странице в Facebook правозащитник и общественный активист Алексей Шевчук.

"В четверг вместе с активистами "Движения изменений" моя команда начала закрашивать надписи с рекламой соответствующих каналов возле школ, детских садов, спортивных площадок, жилых домов и везде, где увидит. Акция продлится 3 дня", - пишет Шевчук.

Шевчук объяснил, что большинство людей видели на стенах непонятные надписи, но не все знают что это.

"Видимо, все оболонцы замечали непонятные надписи на асфальте, зданиях, заборах. Если кто не в курсе, это не граффити и даже не вандализм. Это адреса telegram-каналов, где все желающие, в том числе дети и подростки, могут приобрести наркотики. Такие надписи можно встретить где угодно, но особого расцвета явление приобрело именно на Оболони. Этому необходимо положить конец", - написал он.

Команда Алексея Шевчука организовала такое мероприятие вместе с ОО "Рух змін". Эту организацию основали бывшие наркозависимые, которые сейчас противодействуют продаже наркотиков и всеми методами борются с распространителями.

"Они ("Рух змін" - ред.) - активисты, борющиеся с наркоманией и негодяями, которые привлекают к ней детей. То дело нехитрое - детское любопытство срабатывает безотказно. А чем эти "шалости" могут закончиться, вы знаете лучше меня", - пишет Шевчук.

За три дня акции неравнодушные проинспектировали 15 улиц и уничтожили более 100 надписей с адресами.

"Молодежь должна учиться, заниматься спортом, развиваться, путешествовать, а не экспериментировать с собственным здоровьем и психикой. Наркозависимые должны проходить обязательное лечение и реабилитацию. А те, кто продает наркотики, особенно, несовершеннолетним, - отбывать уголовное наказание по полной программе", - написал Шевчук на своей странице.

Первая акция длилась три дня с 9 по 11 сентября, к организаторам присоединились и жители Оболони. Активисты обещают проводить такие мероприятия на регулярной основе.

Проблема в цифрах

По оценочным данным, в Украине 346 тысяч человек употребляют инъекционные наркотики, а с учетом распространения новых форм наркотических веществ число лиц, зависимых от наркотиков, гораздо больше. Основные потребители - молодые люди трудоспособного возраста.

В МВД обещали ввести ответственность за рекламу наркотиков.

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Автор: УНИАН