"Похищенный" предложил взять у него автограф.

В Киеве патрульные полийцейские остановили автомобиль, в багажнике которого находился мужчина.

Об этом сообщают в Telegram-канале Киев Оперативный.

Машину заметили неравнодушные граждане. Они сообщили на линию 102, что по Голосеевскому проспекту движется автомобиль Opel с человеком в багажнике.

Полицейские разыскали и остановили автомобиль. За рулем находилась женщина. Оказалось, что мужчина находится в багажнике по собственной воле.

Читайте такжеУкрал деньги из офиса, который охранял: в Киеве осудили охранникаОн снимал поездку на видео и кричал, что его "украли". Мужчина смеялся и предлагал патрульным взять у него автограф.

"Я могу с вами сфотографироваться как лучший блогер Украины", - сказал он.

Он добавил, что им выпишут штраф, а потом он снова полезет в багажник.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

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Автор: Людмила Жерновская