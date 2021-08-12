В Киеве патрульные полийцейские остановили автомобиль, в багажнике которого находился мужчина.
Об этом сообщают в Telegram-канале Киев Оперативный.
Машину заметили неравнодушные граждане. Они сообщили на линию 102, что по Голосеевскому проспекту движется автомобиль Opel с человеком в багажнике.
Полицейские разыскали и остановили автомобиль. За рулем находилась женщина. Оказалось, что мужчина находится в багажнике по собственной воле.
Читайте такжеУкрал деньги из офиса, который охранял: в Киеве осудили охранникаОн снимал поездку на видео и кричал, что его "украли". Мужчина смеялся и предлагал патрульным взять у него автограф.
"Я могу с вами сфотографироваться как лучший блогер Украины", - сказал он.
Он добавил, что им выпишут штраф, а потом он снова полезет в багажник.
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