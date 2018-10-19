Скандал с вымогательством взятки врачом от ветерана АТО на Львовщине получил продолжение (видео)

Львовский суд избрал меру пресечения главврачу поликлиники, которого задержали за взятку.

Арест на два месяца или залог в 88 тысяч гривень. Львовский суд избрал меру пресечения Юрию Токареву - главврачу местной поликлиники, которому вменяют взяточничество.

Читайте такжеУмер ветеран АТО, боровшийся за жизнь почти три года после ранения (фото)

По данным СБУ, медик требовал у ветерана АТО 500 долларов за трудоустройство медбратом.

Токарев в этом году оскандалился уже дважды: зимой и весной патрульные останавливали его за нарушения правил дорожного движения, один раз он был в нетрезвом состоянии.

Напомним, получив деньги, главный врач Юрий Токарев пытался сразу проиграть их в игровых автоматах.