Стала известна причина загадочной смерти студентки в общежитии под Одессой

Со слов друзей, суицидальных мыслей у девушки не было.

Согласно результатам вскрытия, девушка, найденная в комнате студенческого общежития в Килии Одесской области, умерла от отравления неустановленным веществом.

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При осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено, передает Vgorode.ua.

Чем отравилась девушка, пока неизвестно. Также еще не установили, добровольно ли студентка приняла яд.

Ранее СМИ сообщали, что в одной из жилых комнат студенческого общежития Килийского профессионального лицея нашли тело 18-летней девушки.