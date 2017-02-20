Украинские "оскароносные" краны используются для операторских съемок на всех континентах (видео)
Уникальные украинские технологии используют для съемки голливудских блокбастеров, олимпиад и "Евровидения".
Об рассказывается в программе "Делай бизнес".
Анатолий Кокуш – единственный в Украине обладатель «Оскара», который он получил в 2006 году за создание уникальных технологий для съемки кино.
Начал конструкторскую деятельность еще с советских времен, создав собственную компанию с названием «Фильмотехник».
В 2006 году к нему обратились с самого Голливуда, и с того времени началось «восхождение на Олимп».
Благодаря уникальным технологиям были сняты такие мировые блокбастеры, как «Титаник», «Гарри Поттер», «Война миров», «Хоббит»,«Одиннадцать друзей Оушена» , «Форсаж», «Люди-икс».
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Благодаря кранам «авторобот» снимаются почти все кадры с автомобилями, гонками, соревнованиями.
«Благодаря этой технологии достигается максимальная стабилизация изображения на любой поверхности и условиях для съемок. Они позволяют «раз» оператора с камерой», - рассказывает Анатолий Кокуш.
Со временем эту технологию начали массово копировать, но запатентовать свое изобретение разработчикам не удалось в силу обстоятельств.
Украинские краны «участвовали» и в Олимпиадах, и для съемок «Евровидения».
В настоящее время оборудование компании используется на всех континентах, в 12 странах есть официальные представительства.
«Раньше в Голливуде эти технологии называли "русской рукой", сейчас возникло другое название - ЮКрейн», - добавил владелец «Фильмотехника».