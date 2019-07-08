"План политических аферистов провалился": Оппоблок выступил с заявлением по поводу решения Верховного суда

Верховный суд Украины удовлетворил апелляционную жалобу партии «Оппозиционный блок» и отменил решение Шестого апелляционного суда, которое обязывало провести повторную жеребьевку номеров партий в бюллетене.

Иск с требованием провести пережеребьевку, а по сути - сорвать выборы 21 июля - подала «Аграрная партия», говорится в заявлении партии.

"На стороне истца в судебном процессе выступила «Оппозиционная платформа – За жизнь» Медведчука и Бойко, ведущая в парламент 11 представителей команды Петра Порошенко и одиозного националиста Илью Киву. На момент скандального судебного решения о пережеребьевке ЦИК напечатала около 7 миллионов бюллетеней. Проведение повторной жеребьевки и необходимость перепечатывания бюллетеней означало невозможность избрания нового парламента на выборах 21 июля и фактический их срыв", - отметили в Оппоблоке.

"Именно такой сценарий заготовил для украинцев проект Медведчука и Бойко, называющий себя «Оппозиционная платформа – За жизнь». Данные социологических исследований незаангажированных агентств демонстрируют устойчивый рост сторонников Оппозиционного блока и стремительное падение популярности «Платформы». Особенно это заметно в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Одесской и Харьковской областях. Это заставляет команду Медведчука-Бойко искать новые пути срыва выборов, чтобы путём спекуляций, лжи и обмана избежать суда избирателей", - говорится в заявлении.

Как заявляют в партии, «Платформу» не смутил даже тот факт, что в Украине нет в нужных объемах специальной защищённой бумаги для печати бюллетеней, а её закупка и изготовление заняла бы несколько недель. Кроме того, незаконная печать новых бюллетеней обошлась бы украинским налогоплательщикам в десятки миллионов гривен.

"Взвесив приведённые в апелляционной жалобе «Оппозиционного блока» аргументы, Верховный Суд Украины принял единственно верное, взвешенное и законное решение. Скандальная повторная жеребьёвка отменена. Выборы состоятся 21 июля. План политических аферистов из «Платформы» с треском провалился. Мы приветствуем решение Верховного Суда, которое показало, что справедливость можно отстоять законными способами. Уже ничто не помешает провести выборы в намеченный срок и таким образом поставить точку на затянувшемся правлении Порошенко и его сателлитов из «Оппозиционной платформы – За жизнь»", - говорится в заявлении.