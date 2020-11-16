Автобусы будут перевозить заболевших, требующих госпитализации.

Автобусное управление Варшавы приспособило два автобуса для перевозок пассажиров с COVID-19, требующих госпитализации.

Об этом сообщает ЦТС.

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Автобусы могут использоваться в экстренных ситуациях. В автобусах была установлена ​​плотная перегородка, отделяющая кабину водителя от салона. Были удалены два ряда сидений, а на их месте установили стальные конструкции для транспортировки кислородных баллонов.

Также демонтировали валидаторы и билетный автомат. К пассажирским местам были проведены кислородные установки, которые крепятся потолочными кронштейнами. Также автобусы оборудовали радиоприемником для обеспечения связи между водителем и медперсоналом.

Каждый автобус рассчитан на перевозку 22 пациентов, которых можно транспортировать сидя.

Готовность работать на таких автобусах уже высказали 11 водителей. Переоборудование каждой машины обошлось примерно в 5 тыс. злотых (около 1,1 тыс. евро).

Коронавирус в мире: свежая статистика

По данным Института Хопкинса, по состоянию на утро 16 ноября общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире превысило 54,3 миллиона. Так, с начала пандемии зафиксировано 54 369 609 лабораторно подтвержденные случаев заболевания COVID-19. Из них 1 317 131 человек умер, а 34 954 629 - выздоровели.

Коронавирус в Украине: данные на 16 ноября 2020

По состоянию на утро 16 ноября в Украине обнаружили 9832 новых случая заражения коронавирусом. Также зафиксировано 94 летальных случая, 2753 пациента выздоровели. Госпитализировано - 1100 человек.

Суточный показатель заболеваемости COVID-19 традиционно снизился после выходных, но продолжает держаться на высоком уровне. Днем ранее заболело 10681 человек, 14 ноября было 12524 (антирекорд.).

За все время пандемии в Украине заболело - 545 689 человек; выздоровело - 244197 лиц; летальных случаев - 9697; проведено ПЦР-тестирований - 3 941 651.

Активными больными по состоянию на 16 ноября 2020 года были 291 795 человек.

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Автор: УНИАН