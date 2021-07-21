Несмотря на то, что государственная авиакомпания должна заработать до конца года, пока остается неизвестным, сколько для ее запуска потребуется средств, и по какой модели она будет работать.

Министерство инфраструктуры презентовало результаты исследования целесообразности создания национального авиаперевозчика, которое было проведено небольшой малоизвестной французской компанией Aérogestion.

Согласно исследованию, сильными сторонами создания национального авиаперевозчика являются: политическая готовность, ценовое преимущество, наличие в стране авиационной культуры, а также то, что новая компания будет иметь статус "национальной авиакомпании".Читайте такжеОпубликован рейтинг лучших авиакомпаний мира в 2021 году

Из слабых сторон французские эксперты выделили: отсутствие соглашения об "открытом небе" с ЕС, присутствие на украинском рынке крупных зарубежных лоукостеров, а также скудные финансовые возможности.

Среди угроз, которые могут помешать созданию государственной авиакомпании эксперты также выделили: геополитические сложности, пандемию коронавируса и ее экономические последствия, а также низкие темпы реализации проекта.

В то же время, отмечается, что поддержка государством отечественной авиаотрасли предоставляет возможности для раскрытия потенциала географического положения страны и роста авиационного трафика.

При этом, в исследовании, подготовленном французскими экспертами, не сообщается о том, во сколько Украине обойдется запуск государственной авиакомпании, является ли ее создание действительно необходимым для государства, и какая модель такой компании будет наиболее приемлемой для Украины.

Ожидается, что более детальный анализ должен быть представлен в августе.

Несмотря на то, что, согласно планам президента Владимира Зеленского, государственная авиакомпания должна заработать уже в следующем году, ответственные за ее создание чиновники все еще не определились с тем, какой эта компания должна быть.

Так, советник министра инфраструктуры Александра Азархина отметила, что модель нового авиаперевозчика еще не выбрана.

"Четкой модели еще нет. Для этого нам и нужен консультант. По сути, они нам предоставляют аналитический отчет. Мы, как министерство, будем решать, брать его во внимание или не нет. Отчет, конечно, является важным для принятия решения, но ещё будет много решений правительства и прочего. Формальный процесс будет долгосрочным", - отметила Азархина.

При этом, она не исключила бюджетное финансирование нового государственного авиаперевозчика.

"Может быть опция, что это будет полностью бюджетным учреждением, а может быть опция партнерства, привлечения иностранных инвестиций", - отметила она.

Также она объяснила привлечение малоизвестной французской компании для проведения исследования тем, что ее работу полностью оплачивает правительство Франции.

"Мы им за работу не платим. Им платит французское правительство. Французское правительство к нам обратилось и сказало: мы знаем о вашей инициативе президента, и мы вам предлагаем это на гранатовых условиях. Мы ничего не платим, поэтому для нас это окей", - сказала она.

В свою очередь, советник президента Олег Варивода затруднился сообщить, сколько потребуется средств на создание госкомпании, и каким будет источник ее финансирования.

"Когда будет выбрана конкретная модель развития компании, тогда можно будет говорить, как будет осуществляться финансирование", - сказал он, отметив, что руководство страны намерено определится с моделью новой авиакомпании не позднее начала осени.

Как сообщал УНИАН, авиационные перевозки являются капиталоемкой и малоприбыльной отраслью. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), за последние 60 лет ее средняя прибыль составила всего 0,3%.

В апреле 2020 года президент Владимир Зеленский заявил о желании создать государственную авиакомпанию, отметив, что государство готово выделить на это деньги.

"Первое – мы должны создать государственную авиакомпанию. Это моя мечта – сделать современную государственную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines и Singapore Airlines. Государство готово выделить на это деньги, чтобы мы построили национального государственного авиаперевозчика. Мы построим и государственную авиакомпанию, и сделаем заказ нашему государственному "Антонову" и привлечем много рабочих мест под это", - сказал он.

Однако, как правило, государственные авиакомпании являются убыточными и субсидируются из государственного бюджета. Например, турецкая компания Turkish Airlines завершила прошлый год с убытком почти $1 млрд, а в 2012 году, объявив банкротство, перестал существовать крупнейший авиаперевозчик Венгрии - государственная компания Malév.

При этом, такие гиганты как Lufthansa и British Airways были полностью приватизированы еще в конце прошлого века, дистанцировавшись от своих национальных правительств. Наиболее успешными и динамически развивающимися на сегодня авиакомпаниями являются частные предприятия, финансирование которых не лежит на плечах налогоплательщиков.

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Автор: Игорь Орел