'Укрзализныця' закончила год с убытком в 4,2 миллиарда гривень, хотя заработала за год более 100 миллиардов, - Опендатабот

УЗ, неизменный лидер индекса, в прошлом году получила 102,9 млрд грн дохода (+11% за год).

"Укрзализныця" стала лидером по доходу среди предприятий в сфере транспорта и почты в 2024 году. Такие данные собственного индекса "Лучшие предприятия Украины" обнародовал "Опендатабот".

УЗ, неизменный лидер индекса, в прошлом году получила 102,9 млрд грн дохода (+11% за год). Впрочем, по итогам года компания все равно вышла в убыток: 4,2 млрд грн.

Всего по итогам года 10 лучших компаний в сфере транспорта и почты получили 243,7 млрд грн дохода. За год их совокупный доход вырос на 11,7%. Из них половина компаний-лидеров принадлежит государству, и именно на них приходится более 70% совокупного дохода топа: 171,9 млрд грн.

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Напомним, ранее эксперты рынка указывали, что убытки на "Укрзализныце" генерирует пассажирское направление (около 15 млрд в прошлом году), а также избыточная инфраструктура - малодеятельные станции и пути, на содержание которых компания также тратит ежегодно более десяти миллиардов гривен.

Ранее стало известно, что Кабмин упростил процедуры, и теперь "Укрзализныця" сможет самостоятельно продавать металлолом и щебень. По оценкам, это даст ей более 2 млрд грн дополнительной прибыли. Это даст возможность удержать тарифы на грузы и пассажирские перевозки на текущем уровне, и не раскручивать инфляцию.