Зинченко выразил убеждение, что УЗ должна принимать другие решения, в частности - привлекать иностранные средства и оптимизировать расходы, вместо введения чисто административных решений, которые ухудшат экономическое состояние.

Гармонизация грузовых тарифов, которую инициирует Укрзализныця, увеличит давление на граждан и бизнес, которые и так страдают от постоянного повышения тарифов. В то же время, это не решит проблемы в УЗ, главными из которых являются неэффективное использование средств и ведение операционной деятельности. Об этом рассказал директор GMK Center Станислав Зинченко.

"Мы знаем от многих экспертов, что в Укрзализныци есть постоянная проблема неэффективности использования средств и неэффективности операционной деятельности. Да, война влияет на всех. Но объемы перевозки сейчас вышли до уровня довоенных", - говорит эксперт.

Он также напомнил, что Укрзализныця получает достаточно фондов на инфраструктурные проекты от Европейского Союза. Только недавно было анонсировано, что компания получит 43 миллиона евро на проекты развития евроколеи в рамках программы "Механизм объединения Европы".

Видео дня

"То есть, ранее Укрзализныця говорила, что ей нужны новые поступления от увеличения тарифов, чтобы инвестировать. Но сейчас мы видим, что инвестиционные программы возможно полностью или частично закрыть кредитами или помощью от ЕС. И зачем тогда поднимать тарифы - я не понимаю. Никаких экономических обоснований никто не слышал", - подчеркнул Зинченко.

Он также акцентировал, что сейчас украинцев и бизнес ждет очередное повышение налогов, что негативно повлияет на экономическую ситуацию и может привести к стагнации в основных отраслях.

"С одной стороны государственные монополии, а с другой стороны государство увеличивают тарифную и налоговую нагрузку на граждан и все виды бизнеса. Но ЕС четко сигнализирует о том, чтобы Украина вступала в Европу с работающей экономикой, а не страной, которую нужно дотировать, как страны Прибалтики. И поэтому мне непонятно, почему правительство Украины сейчас увеличивает нагрузку на бизнес и граждан, которые чудом выжили за эти 2,5 года", - говорит Зинченко.

Он выразил убеждение, что УЗ должна принимать другие решения, в частности - привлекать иностранные средства и оптимизировать расходы, вместо введения чисто административных решений, которые ухудшат экономическое состояние.

"Если Укрзализныця" имеет недостаток в средствах, то почему с сентября 2023 года, она не продает лом на 1 млрд грн, который просто лежит на складах? Эта гармонизация тарифов это просто увеличение общего давления на малый, средний и крупный бизнес. И это повышение очень негативно повлияет на экономическое будущее Украины, в том числе в Европейском Союзе", - резюмировал эксперт.

Как известно, за первое полугодие Укрзализныця получила 3,1 млрд грн прибыли. Также компания демонстрирует рост объемов перевозок за отчетный период на 27%. Но, несмотря на прибыль, на конец года в УЗ прогнозирует убыток в размере 2,7 млрд грн. На что будут потрачены 5,8 млрд грн, которые компания получит за год работы, руководство не говорит.

Ранее генеральный директор транспортно-экспедиторской компании "Вертикаль" Олег Бурлаченко заявил, что для поддержки украинских производителей Укрзализныця должна снижать тарифы на перевозки.