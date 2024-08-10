Также в Ассоциации считают, что нужны изменения в направлении кросс-субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.

В Европейской Бизнес Ассоциации (European Business Association, EBA) прокомментировали планы АО "Укрзализныця" относительно так называемой "гармонизации" тарифов на железнодорожные грузовые перевозки, которая приведет к их повышению. Там отметили, что компания должна думать о расширении грузовой базы, а не рост тарифов.

"Прошлый 2023 год "Укрзализныця" завершила с прибылью, в то время как многие предприятия не могут похвастаться таким результатом. Компании следовало бы сосредоточиться не на повышении тарифов, а на росте своей грузовой базы и сокращении расходов (например, операционных), которые значительно выросли за последний период", - отметили в ЕВА.

Также в Ассоциации считают, что нужны изменения в направлении кросс-субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых, ведь расходы на пассажирские перевозки увеличиваются ежегодно.

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"И здесь снова мы упираемся в новый закон о железнодорожном транспорте и отсутствие политической воли по его принятию", - добавили в ЕВА.

Как известно, УЗ заработала за полгода более 3 миллиардов гривен, но на конец года заявила об ожидании более 2 миллиардов убытков. Откуда возьмутся убытки, в компании не объясняют, но заявили, что надо повышать тариф на грузовые перевозки.

При этом эксперты убеждены: за убытками, которые ждут в компании, стоят неэффективное руководство и коррупция, как и всегда. К примеру, стоит разобраться, сколько дизеля и куда тратит УЗ - ведь еще недавно удельная норма расхода дизельного топлива в Украине была вдвое больше, чем в Казахстане.